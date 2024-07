Psicóloga explica impactos da vida digital na personalidade e alerta: 'A gente tem papéis'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comentou sobre impactos negativos da vida digital podem gerar na personalidade das pessoas

As redes sociais trouxeram consigo uma revolução na maneira como interagimos, trabalhamos e nos relacionamos, o que tem se tornando parte integrante da nossa rotina, a forma como construímos nossa personalidade e nos percebemos diante do mundo. No entanto, este novo estilo de vida tem provocado ações negativas na vida de diversas pessoas, como avalia a psicóloga Letícia de Oliveira em entrevista à CARAS Brasil.

"As pessoas têm o péssimo hábito de se comportar na rede social de uma forma diferente do que seria o adequado na vida real. E a ideia é que você tem o mesmo padrão de comportamento. Então que você consiga ter empatia, que você consiga ser discreto, que você consiga expor somente aquilo que é necessário, que você seja genuíno, que você seja recíproco. Então que você consiga de alguma maneira participar, comentar, curtir, que você não siga perfis de pessoas que vão acabar instigando ciúmes do seu parceiro", afirma.

Ainda segundo a especialista, defende que as pessoas sejam mais autênticas dentro da internet. A necessidade de aprovação pode fazer com que as pessoas apresentem uma versão falsa de si mesmas, afetando a autenticidade e a integridade pessoal.

"Da mesma maneira que eu consigo ter a mesma identidade em todas as minhas personas, eu preciso levar isso para a questão da rede social. Embora eu seja uma como mãe, uma como empresária, uma como filha, uma como amiga, existe uma identificação, existe uma afinidade em todos esses papéis, existe uma pessoa única que exerce diferentes papéis".

"Então dessa mesma forma que a gente precisa enxergar a rede social, é um recorte nosso, é um trecho, é um papel a desempenhar que precisa ter as mesmas características de outros papéis que a gente desempenha", explica.