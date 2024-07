Qual o diagnóstico de Lauana Prado? Médico faz alerta sobre complicações

Em entrevista a CARAS Brasil, a especialista em clínica médica Yasminni Soares explicou o diagnóstico de Lauana Prado e revelou como funciona o tratamento

O afastamento de Lauana Prado dos palcos segue rendendo questionamentos do público, que ficou preocupado com o estado da cantora. Diagnosticada como gastroenterite, a artista precisou cancelar alguns shows nos últimos dias para ficar de repouso. Em busca de tirar a dúvida dos fãs sobre o estado da artista, a CARAS Brasil conversou com a médica Yasminni Soares, que assegurou que o problema não é grave, mas pode gerar grandes complicações.

"A gastroenterite é uma inflamação ou infecção que atinge a mucosa que reveste o estômago e intestino. É uma doença bastante comum e que pode afetar pessoas de todas as idades. Pode ser causada por vírus, bactérias, parasitas e outros micro-organismos. Os sintomas mais comuns da gastroenterite são: diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, perda de apetite, perda de peso e febre", explicou.

A especialista seguiu explicando sobre a doença e garantiu que os sintomas geralmente permanecem por uma semana. "O paciente deve manter repouso, alimentação leve e principalmente manter-se bem hidratado".

"Os sintomas podem ser amenizados com medicamentos que diminuem o enjoo, a febre, a dor e a diarreia. Em alguns casos é necessário o uso de antibiótico. No entanto, todos esses medicamentos devem ser prescritos por um médico, que irá avaliar a necessidade ou não deles", diz.

Mas apesar do tratamento considerado simples, Yasminni alerta que a gastroenterite requer atenção, para não evoluir para uma desidratação ou para casos ainda mais sérios. "A gastroenterite normalmente não é grave em indivíduos saudáveis e causa apenas desconforto enquanto duram os sintomas. No entanto, como ela causa diarreia e vômito, o principal risco neste caso é a desidratação, o que pode criar complicações para a saúde caso não seja tratada corretamente", finaliza.