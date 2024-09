Preta Gil recebe surpresa emocionante da neta no hospital: 'Minha força'

Internada para iniciar novo tratamento contra o câncer, Preta Gil recebe surpresa da neta, Sol de Maria, e encanta ao exibir vídeo do encontro

A cantora Preta Gil foi surpreendida com a chegada da neta, Sol de Maria, de 8 anos, em seu quarto no hospital. Nesta sexta-feira, 06, a famosa compartilhou o vídeo da surpresa que recebeu da herdeira de seu filho, Francisco Gil, com a modelo Laura Fernandez.

Internada para seu novo tratamento contra o câncer, a artista não esperava a aparição da pequena e ficou muito feliz ao vê-la entrando no local. Preta Gil então comentou como a neta a fez ter mais determinação em continuar na luta contra a doença.

"Hoje recebi essa surpresa linda, a visita da minha neta Sol de Maria! Ela é um dos motivos da minha força, ela faz eu me sentir mais viva! É gente, ela está crescendo e a Vovó Pretinha fica só babando cheia de orgulho! Obrigada meus filhos @laura e @franciscogil, fico feliz demais por ser cercada de amor! Amo vocês", disse ela ao postar o vídeo cheio de emoção.

É bom lembrar que, em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. Em vídeo compartilhado em seu perfil em dezembro de 2023, Preta havia confirmado o fim do tratamento com um sorrisão no rosto. Nas últimas semanas, ela anunciou a retomada do tratamento contra o câncer após descobrir a doença em outros lugares.

Nos últimos meses, ela celebrou o crescimento de seu cabelo. Na terça-feira, 13, Preta Gil lançou seu livro "Preta Gil: os primeiros 50", e comemorou seus 50 anos no dia 8 de agosto. "Chegou com tudo, um gosto muito prazeroso. São 50 anos que eu tenho a oportunidade de poder falar dessa mulher de 50 que ainda tem muito para viver, que tem muita energia, vida, quer construir muitas coisas, sonhar, realizar. Sem dúvidas, uma mulher muito mais feliz, madura, inteira. Eu estou na minha melhor fase! Me sinto muito completa", confessou em entrevista para a CARAS.

Preta Gil relembra abandono enquanto estava na UTI

A cantora Preta Gil impactou ao contar o relato de como seu casamento chegou ao fim justamente quando estava lutando pela vida. A famosa participou do Falas Femininas, exibido na TV Globo, e falou como tomou a decisão da separação após passar por um episódio extremamente estressante.

Internada na UTI, a herdeira de Gilberto Gil ficou muito indignada ao saber que o seu esposo na época queria ir a um show de pagode enquanto ela estava vivendo uma experiência de quase morte após descobrir um câncer no intestino e ter uma complicação por um quadro de sepse. O ex então não foi ao evento, mas também se negou fazer companhia para ela.

“Ele falou que queria ir para um show de pagode. Ele ficou muito contrariado porque eu disse que ele não deveria ir ao show de pagode porque eu estava em uma UTI. Ele simplesmente falou: ‘Tá bom, eu não vou para o show de pagode, mas também não vou ficar aqui’”, relembrou.

“Me deixou sendo cuidada por outras mulheres, por outras pessoas e não dormiu em casa nessa noite. Isso fez com que eu tivesse uma crise muito forte de hipertensão. Minha pressão foi a 24. E aí eu decidi me separar. Não preciso passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Eu não quero passar por isso”, desabafou sobre ter sofrido ao ver a desconsideração dele.

Na época, a cantora não desconfiava que Rodrigo Godoy estava se relacionando com uma pessoa próxima. O personal trainer estava traindo a artista com a stylist dela. "Logo que acontece, você fica se questionando 'meu Deus o que aconteceu, o que deu errado?', quando começa a acalmar, você fica começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação... Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", declarou.