Preta Gil publica foto no hospital em meio a novo tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil publicou uma foto nas redes sociais, mostrando que estava no hospital para dar continuidade ao tratamento contra o câncer

Nesta quinta-feira, 5, a cantora Preta Gil publicou uma foto nas redes sociais, mostrando que estava no hospital para dar continuidade ao tratamento contra o câncer. A artista tem compartilhado com seus fãs que está confiante em sua plena recuperação.

Em seu perfil no Instagram, a artista registrou mais uma etapa da quimioterapia. Na foto, ela aparece deitada na maca com um acesso no colo. Veja o registro compartilhado:

Preta Gil no hospital (Reprodução/Instagram)

Preta Gil retomou tratamento em agosto

No dia 22 do último mês, Preta Gil compartilhou com seus fãs que retomou o tratamento oncológico. Em janeiro de 2023, a cantora foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. O câncer estava em remissão. Mas após ser hospitalizada para realizar exames de rotina, os médicos optaram por voltar com o tratamento.

Já no domingo, 25, a artista revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo. "O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, afirmou.

Na última terça-feira, 3, a cantora compartilhou um desabafo em suas redes sociais. "Vencer pra mim, é não baixar a cabeça. É ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, com minha disciplina com a cura", diz o texto.