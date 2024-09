Preta Gil mostra rotina de exercícios em meio ao tratamento do câncer

Após retomar o tratamento contra o câncer, Preta Gil está ainda mais focada em ter uma vida saudável e mostrou a sua rotina de exercícios

Recentemente, Preta Gil precisou retomar o seu tratamento contra câncer e agora a cantora está ainda mais focada em ter uma vida saudável.

Nesta quarta-feira, 4, a artista compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece realizando uma série de exercícios com o auxílio de uma profissional. Na publicação, Preta surgiu usando um conjunto de top e calça legging na cor vinho.

A famosa ressaltou a importância de praticar exercícios físicos, mesmo sendo difícil em alguns momentos. "O ganho de massa muscular vai nos ajudar muito durante a nossa recuperação. Eu estou aqui, firme e forte. Mesmo com fadiga, mesmo cansada, eu faço. Toda vez que faço exercício físico, me sinto melhor e mais disposta. É um desafio, sempre tem uma dificuldade e quando começamos eu estou mais lenta e preguiçosa. Mas, a cada etapa, vou ganhando mais força, resistência e consciência da importância do exercício", disse.

Na legenda, Preta comentou sobre a importância da prática. "Amores, quero falar para vocês sobre a importância da prática de exercício físico durante o tratamento oncológico, tanto para a nossa recuperação física, quanto para a nossa saúde mental. Se movimentem".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Desabafo

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para desabafar sobre sua nova batalha contra o câncer. Diagnosticada com a doença em quatro lugares diferentes, a artista compartilhou uma reflexão sobre o momento que vive e afirmou que vai se manter focada.

"Vencer para mim, é não baixar a cabeça. É ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, com minha disciplina com a cura", diz o texto.

Na legenda, ela complementou: "Amores, compartilhar com vocês minhas batalhas é um sinônimo de vitória para mim! E aí, vamos vencer juntos?", escreveu a cantora. Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Vai vencer mais uma vez!", disse uma. "Vencendo todos os dias. Um pouquinho de cada vez! Te amo!", escreveu outra. "Vamos juntinhas! Mas saiba que você já venceu", escreveu uma terceira.