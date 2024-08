Preta Gil ganha surpresa em casa após receber alta do hospital: ”Tem tudo”

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 26, e ganhou surpresa dos amigos após descobrir que o câncer voltou

Após anunciar que precisou ser internada para receber cuidados oncológicos, Preta Gil recebeu sua primeira alta do hospital nesta segunda-feira, 26. A cantora revelou que retomou o tratamento porque o câncer, que estava em remissão, retornou em quatro lugares diferentes do corpo: dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão no ureter.

Em postagem no Instagram, a cantora ainda mostrou que recebeu uma surpresa de Ivete Sangalo e outros amigos. Em sua mesa de jantar, foram colocados vários balões em formato de corações, docinhos e uma grande refeição sendo preparada.

"Cheguei em casa tinha surpresa, quem tem amigos, tem tudo. Olha elas diretamente de Salvador, Bahia", declarou Preta.

Mais cedo a filha do Gilberto Gil tranquilizou seus fãs ao postar um vídeo deixando a unidade médica."Hora de ir para casa. Primeiro ciclo concluído com sucesso", disse ela, que completou: "Vamos recuperar em casa, ficar bem, cuidar, alimentar bem, dormir, fazer exercício, descansar, ficar com o filhinho, muito amor, muito", disse.

Preta Gil faz relato sobre o retorno do seu tratamento oncológico

Neste domingo, 25, a artista revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo. "O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, afirmou.

E completou: "No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento, comecei a quimioterapia na terça-feira. Na quarta, a gente fez exames complementares e na quinta eu já comecei a quimioterapia que acabou hoje o primeiro ciclo. E eu sigo no hospital mais 24 horas em observação. Vou para casa e fico em casa por doze dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Eu espero que vocês continuem rezando por mim. Tirem da cabeça qualquer coisa de: ‘Ai, culpa, mas como que volta?’. Volta, acontece mais do que a gente imagina”.