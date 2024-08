A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 26, após descobrir que o câncer voltou em quatro lugares do corpo

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 26, após descobrir que o câncer voltou em quatro lugares. Ela usou seu perfil nas redes sociais para postar um vídeo deixando a unidade médica e tranquilizou os fãs.

"Hora de ir para casa. Primeiro ciclo concluído com sucesso", disse ela, que completou: "Vamos recuperar em casa, ficar bem, cuidar, alimentar bem, dormir, fazer exercício, descansar, ficar com o filhinho, muito amor, muito", disse.

Na última quinta-feira, 22, Preta Gil revelou a retomada de seu tratamento contra o câncer. Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. Ela estava em remissão do câncer e, após ser hospitalizada para realizar exames de rotina, os médicos optaram por retomar o tratamento.

Neste domingo, 25, a artista revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo. "O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, afirmou.

E completou: "No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento, comecei a quimioterapia na terça-feira. Na quarta, a gente fez exames complementares e na quinta eu já comecei a quimioterapia que acabou hoje o primeiro ciclo. E eu sigo no hospital mais 24 horas em observação. Vou para casa e fico em casa por doze dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Eu espero que vocês continuem rezando por mim. Tirem da cabeça qualquer coisa de: ‘Ai, culpa, mas como que volta?’. Volta, acontece mais do que a gente imagina”.

Veja o desabafo completo: