Preta Gil ganha festa do pijama de amigos e familiares durante luta contra câncer

Preta Gil celebra alta hospitalar com festa do pijama ao lado de amigos e familiares após retomar seu tratamento contra o câncer

Na noite da última segunda-feira, 26, Preta Gil recebeu alta após passar pelo primeiro ciclo de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês. Após retornar para casa, a cantora e apresentadora celebrou o momento com uma festa do pijama surpresa ao lado de amigos e familiares especiais em seu apartamento em São Paulo.

Através de seu perfil no Instagram, Preta compartilhou um álbum de fotos da comemoração íntima para agradecer o apoio. Na imagem de capa, ela aparece de pijama ao lado do pai, o cantor GilbertoGil. Embora também tenha optado por uma roupa de dormir, o músico se cobriu com um casaco e um cachecol devido ao intenso frio na capital paulista.

Na sequência, Preta publicou outros cliques mostrando familiares e amigos presentes na festa do pijama. Entre eles estavam sua mãe, Flora Gil, seu ex-marido, Otávio Muller, seu filho, Francisco Gil, e amigos como Jude Paulla, Soraya Rocha e João Modesto. Aliás, as fotos mostram que o evento foi cuidadosamente planejado.

Isso porque a maioria dos convidados apareceu vestindo pijamas combinando com o da cantora.Na legenda, Preta agradeceu o apoio e o carinho em meio ao momento delicado: “Ontem minhas amigas fizeram mais uma surpresa pra mim, uma festa do pijama no frio de 8° graus de SP! Foi uma delícia, essas atitudes esquentam o corpo e o coração!”, escreveu.

“Tive a presença do meu pai, Gilberto Gil, da mamis Flora Gil, e do meu amado Otavio Muller. Ter vocês do meu lado não tem preço! #PretaCura”, Preta legendou a publicação e recebeu elogios nos comentários. Vale lembrar que último domingo, 25, a cantora explicou aos seguidores o motivo de ter retornado ao tratamento oncológico com quimioterapia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Segundo a artista, tudo começou em decorrência de uma exame, comum aos pacientes com câncer no período de remissão, que representam os cinco primeiros anos depois da cura da doença, onde ela pode voltar. No caso da apresentadora, os exames apontaram que o câncer havia voltado em quatro lugares diferentes.

No relato, Preta contou que a doença retornou à forma de dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão na ureter. Vale lembrar que, no ano passado, a artista tratou a doença no intestino. Agora, ela deu início a uma nova batalha e retomou o tratamento contra o câncer, tendo passado pelo primeiro ciclo de quimioterapia assim que recebeu o diagnóstico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Saiba os próximos passos do tratamento de Preta Gil:

Nesta terça-feira, 27, o Jornal O Globo trouxe uma reportagem com detalhes sobre o tratamento. Preta Gil está fazendo um tratamento com os medicamentos bevacizumabe e fluoruracila, que fazem parte de um protocolo chamado de terapia alvo para inibir o crescimento do tumor e matar as células doentes; saiba os próximos passos.