Pedro Sampaio lembra conversa com o pai sobre sexualidade; saiba como enfrentar uma rejeição

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica por que a rejeição familiar acontece e quais são as suas consequências após relato de Pedro Sampaio

Pedro Sampaio (26) falou abertamente sobre sua orientação sexual, durante participação no programa Conversa com Bial, que foi ao ar na última segunda-feira, 9. O cantor e DJ revelou que passou a abordar o assunto de forma tranquila após assumir sua bissexualidade durante apresentação no LollapaloozaBrasil 2023. "Senti que não estava tendo controle da minha história", afirmou. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica por que a rejeição familiar acontece e quais são as suas consequências. Ela ainda ensina como enfrentá-la.

“O Pedro foi atrás do que ele queria, ele provou o quanto ele era capaz e já mostra aí um sinal de que, embora a rejeição tenha marcado, também o desafiou a correr atrás daquilo que ele gostaria. Então, algumas pessoas vão se acomodar naquilo que elas acreditam que elas são: um fracasso e vão deprimir, se esconder. Já outras pessoas vão se sentir ainda mais motivadas para darem certo na vida e para provarem que não são tão erradas assim. Então, buscar pessoas que aceitem a gente da forma como a gente é, ambientes saudáveis, algo que a gente saiba fazer, o que a gente gosta de fazer, é um caminho para conseguir, de alguma maneira, amenizar os impactos dessa rejeição”, pontua a especialista.

“Uma pessoa rejeitada, renegada, seja pela sexualidade, seja por outra característica, por outra questão (...) A rejeição sempre causa um trauma, uma ferida muito grande. E feridas adoecem. Então, é bem comum uma pessoa que é rejeitada ou que já foi rejeitada, vir a desenvolver um transtorno de personalidade, sintomas de ansiedade, depressão, vir a atentar pela própria vida, por entender que ela não tem tanto significado. Então, essas são algumas consequências da rejeição”, continua Letícia.

O choque pode ser algo natural entre algumas gerações, mas Leticia aconselha como essas pessoas podem lidar melhor com a aceitação dos filhos e sua diversidade. “Nas outras gerações, a questão da sexualidade era algo como erro. E ainda hoje existe muito preconceito porque as religiões colocam como algo que é optativo, e não algo que é intrínseco do ser humano. Então, para muita gente, principalmente para gerações mais antigas, a questão da sexualidade é uma falta de caráter, falta de vergonha na cara, é uma opção; e a sexualidade não é uma opção”, diz.

“Então, você ser rejeitado e ainda ser tratado como alguém que não tem valor, não tem caráter e é sem vergonha são duas dores, duas dores diferentes – uma que é a dor da rejeição e outra que é a dor dessa rotulação, dessa condenação como se fosse algo opcional. Então, é muito doloroso e um caminho muito solitário, onde a pessoa precisa de suporte, de ajuda psicológica, de ajuda social, de alguém que o aceite ou a aceite, para conseguir se reestruturar e viver da melhor forma possível”, finaliza.

'ELE NUNCA TINHA PENSADO SOBRE'

No Conversa com Bial, Pedro Sampaio explicou: “Este momento foi muito disruptivo para mim. Senti que não estava tendo controle da minha história. Vi que tinham pessoas querendo contar a minha história por mim. Tomar as rédeas da minha narrativa e eu pensei: não posso ficar apático e aí tive a ideia de fazer isso no Lollapalooza, chamei o Lulu Santos e ele foi incrível. Foi um réveillon da sexualidade".

Prevendo a repercussão, o artista, que vive com seus pais e sua irmã, sabia que teria que lidar com a notícia em casa no dia seguinte. Por isso, optou por ter a conversa difícil, mas necessária, antes do show do Lolla. Durante o papo com Bial, ele confessou que não foi fácil falar com o pai.

"Meu pai tinha ido comprar frango de manhã, e eu pensei: 'Ele vai olhar as notícias e vai pensar 'O que é isso?!'. Na hora em que ele voltar eu converso com ele. Meu pai recebeu a notícia tranquilo, mas foi um choque de expectativa. Ele nunca tinha pensado sobre, refletido a possibilidade. Ele teve um período de digerir a notícia, entender", conta.