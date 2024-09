Amanda Kimberlly enfrenta desafios da amamentação; saiba como lidar

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica por que muitas mães enfrentam dificuldades em amamentar seus bebês, como a modelo Amanda Kimberlly

A recente declaração de Amanda Kimberlly (30) – mãe da pequena Helena, fruto de uma breve relação com o jogador de futebol Neymar Jr. (32) – sobre como sua saúde mental interferiu no processo de amamentação, trouxe luz a um tema que muitas mães enfrentam em silêncio. A modelo compartilhou que o estresse e a ansiedade pós-parto dificultaram a amamentação, uma realidade que é mais comum do que se imagina. Segundo especialistas, essas dificuldades podem ter causas diversas, e compreender essas razões pode ajudar a lidar com os desafios do aleitamento materno.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica por que essas dificuldades acontecem: "A amamentação é um processo fisiológico, mas também é profundamente influenciado pelo emocional da mãe. O estresse elevado e a ansiedade podem inibir a produção de ocitocina, o hormônio responsável pela liberação do leite, e isso torna o processo de amamentar mais difícil".

Ela ressalta que é fundamental que as mães entendam que esse não é um problema de capacidade, mas sim uma reação natural ao estresse que o corpo manifesta. "Muitas mulheres se sentem culpadas ou insuficientes quando encontram dificuldades para amamentar, mas é importante que elas saibam que não é uma falha pessoal. O que acontece é que o corpo está respondendo a uma situação de tensão emocional, e isso pode, de fato, impactar na amamentação", informa.

A psicóloga também enfatiza a importância de não se julgar durante esse processo: "Cada mulher tem sua jornada única na maternidade. Não é saudável comparar sua experiência com a de outras mães, principalmente quando o fator emocional está envolvido. O mais importante é buscar apoio, conversar sobre suas dificuldades e não se cobrar por um ideal de perfeição que, na maioria das vezes, é inatingível".

De acordo com a especialista, o autocuidado emocional é essencial para melhorar a experiência da amamentação. "Mães emocionalmente saudáveis têm mais chances de estabelecer uma amamentação tranquila. Por isso, é vital cuidar da mente e do corpo. Busque atividades relaxantes, converse com pessoas de confiança e, se necessário, procure a ajuda de um profissional para apoiar esse momento tão delicado", orienta.

Essa conversa franca sobre os impactos da saúde mental no aleitamento materno abre portas para que outras mulheres possam expressar suas dificuldades sem culpa e sem medo. Entender que os desafios da amamentação não estão apenas no físico, mas também no emocional, é um passo importante para a criação de uma rede de apoio mais sólida para as mães.

"O mais importante é não se isolar ou se culpar. A maternidade é um processo complexo, e pedir ajuda é um ato de amor por si mesma e por seu bebê”, finaliza.

DESABAFO DE AMANDA

O assunto veio à tona após a atriz Maisa Silva (22), grande amiga de Amanda Kimberlly, publicar uma foto onde a bebê aparece se alimentando através de uma mamadeira. Em meio a comentários maldosos, a modelo decidiu romper o silêncio para se defender.

Por meio dos stories no Instagram, a modelo revelou que só conseguiu amamentar a bebê com leite materno por um período de 1 mês. De acordo com ela, sua saúde mental, na época, foi o principal motivo para a interrupção.

"Fico pensando, como é a vida e a saúde mental de uma pessoa (muitos fakes) que diz saber tudo (muitas até afirmam) sobre a minha. Agora a pauta é a amamentação da minha filha. Fiquei observando essa foto e fui invadida por tantos sentimentos, dor, angústia, impotência, tristeza…", iniciou.

"Mas o melhor e maior de todos era o amor, por um mês eu consegui viver a amamentação. Infelizmente minha saúde mental atrapalhou muito esse processo, foram dias e noites indo até o meu limite", continuou Amanda. Em seguida, ela frisou que uma mulher não se torna menos mãe por não conseguir amamentar o filho.

"Parabéns para quem tem esse privilégio de produzir [leite], parabéns também para as mamães que passaram pelo o que eu passei, você não é menos mãe por isso", finalizou a modelo, quem em outra publicação, resgatou uma foto especial do momento em que amamentou a pequena Helena.