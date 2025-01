Pablo Sanábio surge com cicatriz na cabeça e cabelo raspado em nova foto

Marido de Pablo Sanábio faz homenagem para o artista ao mostrar cicatriz na cabeça do ator: ‘Saudável e renovado'

O ator Pablo Sanábio apareceu com o visual diferente em uma nova foto com seu marido, Marcelo Luiz Nascimento. O artista surgiu com parte do cabelo raspado e com uma cicatriz na cabeça.

A foto foi compartilhada no perfil de Marcelo, que prestou uma homenagem ao ator ao falar sobre a superar desafios.

"A vida é um presente e neste último dia de 2024 é tempo de celebrar sua vitória, que este ano lutou com coragem, fé e determinação. Você que nos mostrou que, mesmo diante dos desafios mais difíceis, é possível encontrar esperança, amor e resiliência. Hoje, olhamos para trás e vemos não apenas as dificuldades, mas também os laços que se fortaleceram, as lições que aprendemos e a luz que você nunca deixou de irradiar. Essa vitória não é só sobre uma doença; é sobre escolher viver plenamente, celebrar cada momento e nunca desistir. Estamos aqui encerrando mais um ano, mais um ciclo, cheios de orgulho, comemorando sua força e a alegria de tê-lo conosco, saudável e renovado", disse ele.

No entanto, Pablo e Marcelo não revelaram o motivo da cicatriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Luiz Nascimento (@soumarceloluiz)

A família de Pablo Sanábio e Marcelo

Em entrevista na Revista CARAS, Pablo Sanábio celebrou sua família. Casado com o coordenador de marketing Marcelo Luiz Nascimento, ele é pai de Manuela. “Ela, realmente, é um sol na nossa vida. Ela transforma tudo de verdade”, afirma o artista, que divide a criação da herdeira com o eleito. “Educamos a Manuela para ser uma mulher que entenda a força do respeito e seja uma pessoa tolerante. A gente cria a Manuela para um mundo melhor e ela fará parte da construção desse mundo melhor”, afirma Sanábio. “O que tentamos passar para ela, dia a dia, é uma visão positiva das coisas”, completa Marcelo.

Emocionado, ele recordou que foi durante as gravações da série Sob Pressão que a Vara da Infância entrou em contato com ele e com Marcelo para avisar sobre a chegada de Ma­nuela. “Eu estava gravando quando meu marido ligou e falou que ela tinha chegado. Eu disse para o Marcelo: ‘Minha filha chegou, eu tenho que ir pra lá!’”, conta. “En­tão, esse trabalho está neste lugar, do meu amadurecimento como pai e como ser humano também. Tenho muito orgulho da família que formamos”, conclui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Luiz Nascimento (@soumarceloluiz)