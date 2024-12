Osmar Prado passa por cirurgia e explica o motivo: 'Me recuperando'

Em uma publicação nas redes sociais, o ator Osmar Prado apareceu ainda do hospital e compartilhou que passou por uma cirurgia

O ator Osmar Prado compartilhou que passou por uma cirurgia. Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 11, ele apareceu ainda do hospital e com um curativo no olho para contar que se submeteu a uma cirurgia de catarata.

"Feita a cirurgia de catarata. Me recuperando muito bem", garantiu o veterano de 77 anos. Vale lembrar que o procedimento visa remover o cristalino opaco do olho, que causa visão turva e dificulta a visão. A recuperação costuma ser rápida.

Nos comentários, os internautas desejaram melhoras. "Que bom, Cumpadi! Agora vai ver até o que não deve!", brincou um. "Boa recuperação querido! Beijo grande daqui de Piracicaba!", escreveu outra. "Melhor ator que esse país já teve! Boas melhoras Osmar", escreveu um terceiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Osmar Prado (@osmarpradoator)

Qual é o grande arrependimento de Osmar Prado?

Recentemente, Osmar Prado foi o convidado do Conversa Com Bial e relembrou momentos importantes de sua trajetória. O artista, contudo, não conseguiu segurar as lágrimas ao lembrar de um episódio com Manoel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha (1933-1983), que o ajudou na preparação para o personagem Mingo,o craque do futebol da novela Bandeira 2 (1971).

O veterano compartilhou um dos maiores arrependimentos de sua vida. Na ocasião, Osmar relatou que estava em uma conversa em grupo quando um jogador começou a proferir ofensas contra Garrincha, que já estava no fim de sua carreira devido a problemas com álcool.

"Tenho um arrependimento muito grande de não ter entrado de sola em um jogador das equipes de baixo que humilhou o Mané. Estávamos conversando e o cara humilhou o Mané na minha frente. O vi sendo humilhado e não fiz nada! Eu não tive coragem de dizer: você não sabe quem é esse homem. Você nunca vai chegar na sola do sapato dele. O cara ganhou duas Copas! O cara humilhou o Mané e o Mané não reagia. Eu deveria ter falado: Cala sua boca! E eu não falei", recordou ele, que não segurou as lágrimas.

