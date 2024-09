O ator Osmar Prado foi o convidado do Conversa Com Bial nesta quinta-feira, 12, e compartilhou um dos maiores arrependimentos de sua vida

O ator Osmar Prado foi o convidado do Conversa Com Bial nesta quinta-feira, 12, e relembrou momentos importantes de sua trajetória. O artista, contudo, não conseguiu segurar as lágrimas ao lembrar de um episódio com Manoel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha (1933-1983), que o ajudou na preparação para o personagem Mingo,o craque do futebol da novela Bandeira 2 (1971).

O veterano compartilhou um dos maiores arrependimentos de sua vida. Na ocasião, Osmar relatou que estava em uma conversa em grupo quando um jogador começou a proferir ofensas contra Garrincha, que já estava no fim de sua carreira devido a problemas com álcool.

"Tenho um arrependimento muito grande de não ter entrado de sola em um jogador das equipes de baixo que humilhou o Mané. Estávamos conversando e o cara humilhou o Mané na minha frente. O vi sendo humilhado e não fiz nada! Eu não tive coragem de dizer: você não sabe quem é esse homem. Você nunca vai chegar na sola do sapato dele. O cara ganhou duas Copas! O cara humilhou o Mané e o Mané não reagia. Eu deveria ter falado: Cala sua boca! E eu não falei", recordou ele, que não segurou as lágrimas.

Personagem em O Clone

Entre os diversos personagens de sua carreira, Pedro Bial mencionou Lobato, o personagem que era viciado em álcool e drogas da novela O Clone (2001). Quando perguntado se já havia usado alguma droga, Osmar admitiu ter experimentado maconha uma única vez. "Experimentei maconha e foi uma droga. Estava de carro com Zanone Ferrite [1946-1978] e a mulher dele e olha que absurdo! Puxei o fumo e fui cantando Ave Maria de [Charles] Gounod [1818-1893] no carro lá atrás. Eu me lembro disso", disse.

"Deu um barato místico?", questionou Pedro Bial, o apresentador da atração. "Nunca mais me interessou. E eu cheguei a fumar [cigarro], parei de fumar. Hoje, eu não fumo. Meu vício é correr", arrematou o intérprete.