O que Virginia Fonseca tem? Equipe da influenciadora esclarece diagnóstico

A influenciadora Virginia Fonseca precisou ser internada após piora de sintomas de reação alérgica; saiba o diagnóstico exato

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou por um grande susto na noite de quarta-feira, 11, ao se deparar com uma forte reação alérgica em seu corpo. A famosa, que já havia recebido alta após dar à luz José Leonardo, precisou retornar ao hospital devido a crise.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de Virginia afirmou que, de acordo com o médico da influenciadora, ela provavelmente teve uma farmacodermia . A reação é provocada por medicamentos usados em pós-operatório.

O diagnóstico em questão causa erupções cutâneas na pele, que desaparecem quando a medicação é retirada. Em seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT chegou a compartilhar com o público alguns registros da alergia em seu corpo.

Após passar a madrugada desta quinta-feira, 12, em observação no hospital, Virginia Fonseca já recebeu alta e retornou para casa. A mamãe das Marias e do José ainda explicou aos seguidores que precisou ir até a unidade de saúde ao perceber que estava com dificuldade para engolir.

Leia na íntegra a nota da assessoria: "Virginia, voltou ao hospital na noite de ontem para investigar e tratar uma reação alérgica. Ela já está de alta e em casa. Segundo o Dr. Alessandro Alarcão, dermatologista responsável pelo atendimento, Virginia provavelmente teve uma farmacodermia (reação alérgica provocada por medicamentos, habitualmente usados em pós operatório). A influenciadora passa bem, e em breve estará totalmente recuperada", declararam.

Virginia Fonseca mostra reação alérgica - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia encanta ao mostrar as filhas se derretendo por José Leonardo

Nesta quinta-feira, 12, Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos do terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que tem poucos dias de vida. Em suas redes sociais, ela mostrou o recém-nascido sendo paparicado pelas irmãs mais velhas, Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, de apenas um ano.

No feed do Instagram, Virginia compartilhou novas fotos da família reunida ainda na maternidade. Entre os registros, a influenciadora digital e o cantor aparecem deitados no leito do hospital enquanto exibem o mais novo membro da família para as meninas. Encantadas, elas não escondem a alegria com a chegada do irmãozinho nos cliques; confira mais detalhes!