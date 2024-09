Virginia encanta ao mostrar as filhas se derretendo pelo irmãozinho, José Leonardo

Alerta fofura! Virginia Fonseca encantou ao compartilhar um momento especial das filhas Maria Alice e Maria Flor com o irmãozinho, José Leonardo

Nesta quinta-feira,12, Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos do terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que tem poucos dias de vida. Em suas redes sociais, ela mostrou o recém-nascido sendo paparicado pelas irmãs mais velhas, Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, de apenas um ano.

No feed do Instagram, Virginia compartilhou novas fotos da família reunida ainda na maternidade. Entre os registros, a influenciadora digital e o cantor aparecem deitados no leito do hospital enquanto exibem o mais novo membro da família para as meninas. Encantadas, elas não escondem a alegria com a chegada do irmãozinho nos cliques.

Na legenda, a apresentadora celebrou o nascimento do herdeiro e falou como estão sendo os primeiros dias com o pequeno: “Quando pensei que não tinha como melhorar… veio nosso José Leonardo. E eu já não lembro da minha vida sem ele, nosso príncipe mais lindooooo. Agora são 2 Zé na minha vida e no meu coração. Toda honra e glória a Deus”, disse a mamãe babona.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Nos comentários, Virginia e sua família receberam muitos elogios dos seguidores: “Que Deus abençoe cada dia mais sua família!”, escreveu uma seguidora. “Dá pra ver os acompanhando que princípios estão sendo ensinados, as meninas são uma fofura e José veio pra completar esse time”, disse mais uma. “Vontade de apertar essa fofura”, escreveu um terceiro.

Vale lembrar que na quarta-feira, 11, Virginia Fonseca retornou para casa com o pequeno em seus braços. Inclusive, a apresentadora posou ao lado do marido e do recém-nascido na saída da maternidade em Goiânia, Goiás. No entanto, ela precisou retornar ao hospital às pressas após apresentar novos sintomas depois do parto.

O que aconteceu com Virginia Fonseca?

Poucas horas após receber alta da maternidade, Virginia Fonseca foi hospitalizada novamente na madrugada desta quinta-feira, 12. Em suas redes sociais, a influenciadora digital explicou que, após ser diagnosticada com virose e reação alérgica, teve uma piora repentina dos sintomas e precisou passar a noite no hospital para receber medicação.

No Instagram, Virginia contou o que aconteceu: “Eu sumi ontem porque eu vim pro hospital, gente. Josephino passou mais um dia dormindo no sofá, mas é porque eu continuo inchando muito e eu estava tomando o anti alérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir”, iniciou o relato. Agora, ela já recebeu alta e se recupera em casa após o susto.