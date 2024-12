Dick Van Dyke relata sufoco para fugir de incêndios florestais: 'Exausto'

O ator Dick Van Dyke evacuou sua residência em Malibu devido aos incêndios florestais na região. E ele deu detalhes do que aconteceu

O ator Dick Van Dyke e sua esposa, Arlene Silver precisaram evacuar sua residência em Malibu devido aos incêndios florestais que atingem a região da Califórnia, nos Estados Unidos. Após o susto, o veterano deu detalhes do que aconteceu em entrevista ao programa Today Show nesta quinta-feira, 12.

“Estava vindo da colina, dava para ver”, disse o astro de Mary Poppins (1964) na atração. “E meu Deus, e nós saímos daqui. Eu estava tentando ir até o carro, eu estava exausto, não conseguia me levantar". Em seguida, ele contou que seus vizinhos o resgaratam.“Três vizinhos vieram e me carregaram para fora e voltaram e apagaram um pequeno incêndio na casa de hóspedes e me salvaram", detalhou.

Após evacuar o local, Dick Van Dyke fez uma publicação no Facebook para tranquilizar os fãs, mas confessou que estava preocupado com seu gato. "Arlene e eu evacuamos com nossos animais, exceto por Bobo, que fugiu enquanto estávamos saindo. Estamos rezando para que ele fique bem e para que nossa comunidade em Serra Retreat sobreviva a esses terríveis incêndios", ele escreveu.

Felizmente, horas mais tarde, ele compartilhou que encontrou o animal. "Encontramos o Bobo assim que chegamos a casa esta manhã. Havia tanto interesse no seu desaparecimento que o Controle Animal foi chamado para ajudar. Mas, felizmente ele foi fácil de encontrar e não prejudicado", garantiu ele.

O que aconteceu?

Segundo informações da revista Veja, milhares de pessoas em Malibu, Califórnia, precisaram evacuar suas casa após um incêncio florestal denominado Franklin. O fogo começou na noite da última segunda-feira, 9, e atingiu uma área de 7.000 quilômetros quadrados.

Além de Dick Van Dyke, outras celebridades também foram afetadas. Mansões de artistas como Lady Gaga, Beyoncé e Jay-Z estão supostamente na rota das chamas. O episódio acontece apenas um mês após outro incêndio forçar a fuga de milhares de pessoas em Moorpark, uma cidade próxima.

Leia também: Ator de The Office mostra casas destruídas após incêndio