Na reta final de Volta por Cima, José de Abreu fica doente e revela diagnóstico

O ator José de Abreu usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Veja o que ele disse

O ator José de Abreu usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Na reta final das gravações de Volta por Cima, trama da sete da Globo em que interpreta o personagem Rodolfo, ele contou que adoeceu e revelou qual foi o diagnóstico dado pelos médicos.

"As três últimas semanas de gravação de Volta por Cima serão na recuperação de uma sinusite recorrente que complicou e levou a uma leve pneumonia. Bem cuidadas daremos conta do recado. Obrigado pela atenção e carinho meu diretor, Andre Camara, e produtora Andrea Kelly", postou o artista.

Nos comentários, os internautas desejaram melhoras. Veja a publicação:

José de Abreu explica por que está vendendo apartamento em Paris

O ator José de Abreucontou recentemente que colocou à venda o seu apartamento em Paris por 900 mil euros, o equivalente a 5,7 milhões de reais. Com 59 metros quadrados, a propriedade fica no bairro de Marais, numa área nobre da capital francesa. Após a repercussão da venda, ele explicou o motivo para realizar a venda do imóvel.



Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, ele contou que planejava viver os últimos anos da sua vida por lá, mas desistiu da ideia. "Eu não comprei pensando em investimento. Pensava em passar o fim da minha vida lá, mas é difícil manter um apartamento em outro país. Dá muito trabalho, tem que alugar por temporada, ver questões de banco..., disse.

E completou: "E estou trabalhando muito por aqui. Continuo fazendo uma novela po", detalhou. O ator contou ainda que comprou o imóvel de um arquiteto, já mobiliado. Ele terminou de pagar o financiamento em outubro do ano passado. Foram mais de cem parcelas.

