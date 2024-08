Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist volta pra casa após receber alta

Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist recebeu alta e retornou para a casa do pai, Nelson Soares, no Méier, na Zona Norte do Rio

Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist recebeu alta e retornou para a casa do pai, Nelson Soares, no Méier, na Zona Norte do Rio. A artista estava internada no Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, onde permaneceu por dez dias, e foi transferida para o CAPS II Clarice Lispector, no qual ficou por três.

Nas redes sociais, ela escreveu: "Já estou em casa. Obrigada a todos pela preocupação e orações". Após a alta, ela deve continuar o tratamento para o transtorno psicótico do qual sofre e tomar os remédios, além de ter que ir uma vez por semana à unidade do CAPS para supervisão e terapia. As informações foram divulgadas pelo portal Extra.

Regininha Poltergeist é internada em clínica do Rio de Janeiro, diz colunista

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro após ter um ‘surto psicótico’. A notícia foi confirmada pelo pai dela, Nelson Soares, ao jornalista. O senhor ainda informou que o surto aconteceu quando ela estava agitada e teve um quadro de alucinações.

Regininha Poltergeist nasceu em 6 de janeiro de 1971, no Rio de Janeiro, e estudou balé clássico durante 14 anos. Ela participou de um concurso de beleza no final dos anos 1980 que abriu portas para sua carreira como atriz e modelo

Regininha Poltergeist ficou famosa nos anos de 1990, quando ela trabalhava como atriz e modelo. Na época, ela fez parte do espetáculo Santa Clara Poltergeist, e foi de onde tirou o seu nome artístico.

No decorrer dos anos, ela esteve em produções como o humorístico Zorra Total e Domingão do Faustão (ambos da TV Globo) e comandou o programa erótico Puro Êxtase (CNT Gazeta). E ela recebeu também diversos convites para estampar capas de revistas masculinas.