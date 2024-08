Regininha Poltergeist é internada em clínica do Rio de Janeiro, diz colunista

Lembra dela? Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist está em uma clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro. Saiba o que aconteceu

Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist enfrenta desafios com sua saúde mental. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro após ter um ‘surto psicótico’.

A internação foi confirmada pelo pai dela, Nelson Soares, ao colunista. O senhor ainda informou que o surto aconteceu quando ela estava agitada e teve um quadro de alucinações.

Regininha Poltergeist ficou conhecida nos anos de 1990, quando ela trabalhava como atriz e modelo. Na época, ela fez parte do espetáculo Santa Clara Poltergeist, e foi de onde tirou o seu nome artístico.

Ao longo dos anos, ela trabalhou em programas de TV, como Domingão do Faustão e Zorra Total, e viveu romances com famosos.

O acidente com o filho de Brad Pitt e Angelina Jolie

Recentemente, Pax, de 20 anos, deu um susto nos pais Angelina Jolie e Brad Pitt, após sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica. O rapaz chegou a ser internado na UTI, mas já recebeu alta e agora enfrenta um longo processo de recuperação.

Em entrevista para a People, uma pessoa que estava no local deu mais detalhes do acidente. "Eu não vi nenhum osso quebrado. Não vi, por assim dizer, um sangramento profundo. E, como fui orientada a aplicar pressão no local onde estava sangrando, eu não consegui identificar onde poderia aplicar a pressão, porque era na cabeça. Ele foi atingido na cabeça, eu não sabia onde colocar a pressão para estancar o sangramento na cabeça", disse Lola Cavalli.

Em seguida, a moça também contou que o jovem estava com um sangramento na boca. "Não era muito sangue. Você não via, tipo, o sangue jorrando para fora. A boca dele estava cheia de sangue. Quando ele tentava falar, vi um pequeno fio de sangue saindo da boca dele", contou.