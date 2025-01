Médico explica tumor que acometeu Pablo Sanábio e alerta para sintomas: 'São bem agressivos'

Pablo Sanábio revelou que precisou passar por uma cirurgia e tratamento contra um tumor; o ator está recuperado e já retornou à TV

O ator Pablo Sanábio (42) está de volta ao trabalho após passar por desafio em sua saúde. O artista foi diagnosticado com tumor no cérebro e passou por cirurgia e tratamento. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre a doença que acometeu o artista e fala dos sintomas: "Geralmente são bem agressivos".

Pablo Sanábio revelou que removeu um tumor do cérebro após sofrer convulsões. Ele fez sessões de quimioterapia e radioterapia. Agora, ele faz apenas a quimioterapia oral. O ator confessou está bem e não possui mais câncer.

"Cheguei em casa e não sabia onde era a escola da minha filha, nem como pedir um carro de aplicativo. Meu marido falou para eu ir ao quarto e descansar. Poucos minutos depois, comecei a ter convulsões. Toda a lesão foi retirada e, depois de 15 dias, a biópsia indicou que era um tumor entre grau 3 e grau 4.", disse Pablo na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra Filho explica que os sintomas relatos por Pablo Sanábio são alterações neurológicas comuns em pacientes com este tipo de tumor cerebral, mas faz um alerta.

"Como não temos exames de rastreio para investigar rotineiramente as tumores do sistema nervoso central, os pacientes cursam com crise convulsiva repentina ou alterações neurológicas importantes como esquecer onde mora ou não reconhecer pessoas próximas de maneira repentina. Essa é um sinal de alerta relevante, e que tem ser valorizado e encaminhado a um médico imediatamente", declara.

Segundo o oncologista tumores nesta região exigem muita atenção: "Os cânceres de sistema nervoso central geralmente são bem agressivos e com chances de respostas aos tratamentos pequena. Claro que há casos mais brandos e com excelentes respostas, porém não é maioria".

Pablo Sanábio revelou que a biópsia apontou que o tumor estava em um estágio avançando, mas já está recuperado e retornou com suas atividades profissionais. O Dr. Jorge esclarece sobre o tratamento em pacientes neste grau da doença.

"Pablo Sanábio afirma ter uma lesão grau 3 ou 4 o que gera preocupação e cautela da equipe médica. Quando possível o tratamento e cirúrgico e geralmente complementado com radioterapia e mediações orais", finaliza o Dr. Jorge ao avaliar o caso do ator Pablo Sanábio.

Leia mais em:Pablo Sanábio surge com cicatriz na cabeça e cabelo raspado em nova foto

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: