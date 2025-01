Médico explica tratamento da doença de Dani Valente, nora de Marília Gabriela; saiba mais

Dr. Fabio Jennings é médico reumatologista (CRM 86539 SP) do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- California (EUA) e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo- Unifesp. Atua também como ⁠Supervisor e Assistente da residência de reumatologia da Unifesp e como ⁠coordenador da comissão de mídias da Sociedade Paulista de reumatologia e coordenador da comissão de coluna vertebral da Sociedade Brasileira de Reumatologia.