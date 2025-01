Médico explica doença de Dani Valente, nora de Marília Gabriela: 'Dor crônica'

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings explica quais os principais sintomas da fibromialgia, doença que atinge Dani Valente

Conhecida por seus trabalhos em Malhação(Globo) e Zorra Total(Globo), a atriz Dani Valente(47) revelou seu diagnóstico de fibromialgia em agosto de 2017. A doença autoimune, que não tem uma causa única, tem alguns sintomas específicos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica que a síndrome de Dani Valente é caracterizada "por dor crônica difusa sem fenômenos inflamatórios e/ou autoimunes associados".

"Não existe uma única causa da fibromialgia. Acredita-se haver um desequilíbrio do mecanismo regulador de dor no sistema nervoso central e que, em alguma momento da vida, seja iniciado por eventos gatilhos", acrescenta.

Jennings também diz que existem alguns fatores de predisposição da síndrome. "Como os hormonais, já que é mais comum em mulheres; sedentarismo; estresses psicológicos, frequentemente associa-se a distúrbios psiquiátricos; e grandes traumas fisicos". Confira abaixo outros sintomas, além da dor:

Fadiga;

Distúrbio de sono;

Distúrbio de humor;

Alterações intestinais;

Cefaleia (dor de cabeça);

Outros sintomas do sistema nervoso autônomo.

A atriz falou pela primeira vez sobre a doença em seu perfil do Instagram, em que compartilhou um depoimento. À época, ela convivia com o diagnóstico há cerca de um ano, e morava nos Estados Unidos com o marido, Christiano Cochrane (52), filho de Marília Gabriela (76), e a herdeira, Valentina (13).

"Uma doença que faz basicamente a gente sentir dores por todo o corpo, exaustão e uma depressão danada por não conseguir fazer 10% do que você gostaria. Por isso mudei meu estilo de vida. Dou valor a cada momento alegre com a minha família", escreveu.

"Foquei em escrever mais do que atuar. Escolho somente os trabalhos que me trazem alegria. Sem falar na alimentação saudável, contato com a natureza e a meditação. Por que estou contando isso? Pra você dar valor às coisas simples da vida sem precisar sentir dor! Seja feliz todos os dias ok?."

