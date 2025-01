Após pedir ajuda financeira, ator de Zorra Total atualiza sobre a sua saúde

O ator Claudio Cinti, que também trabalha como taxista, se recupera de uma cirurgia feita no dia 2 de dezembro e, desde então, está sem trabalhar

O ator Claudio Cinti, de 59 anos, veio a público atualizar sobre o seu quadro de saúde após se submeter a uma cirurgia no dia 2 de dezembro 2024. Há um mês, o artista pediu ajuda financeira, e agora, segue sem trabalhar diante da recuperação do pós-operatório. O artista compôs o elenco dos humorísticos Zorra Total e Os Caras de Pau, e participou das novelas Família é Tudo, Fuzuê e Bom Sucesso, todas da TV Globo.

"Hoje faz um mês que deixei o hospital pela última vez. Entre idas e vindas foram cerca de trinta dias internado. Foram várias intercorrências nesse período, algumas muito graves: duas cirurgias, transfusão de sangue, e por aí vai, uma verdadeira montanha-russa. Mas o fato é que estou bem, me recuperando a cada dia e praticamente pronto para retomar minha vida normal. Obrigado a todas e todos que de alguma forma estiveram por perto de mim durante esse processo: família, amigos e muita gente que eu nem conhecia. Muito obrigado mesmo! Vamos em frente. 2025 está aí para a gente usar e abusar", contou.

O que aconteceu?

Claudio sofre de um problema renal e, há 15 anos, trabalha como taxista para complementar a renda. "Comprei um táxi para ser meu plano B, quando assinei o contrato para fazer Os Caras de Pau. Então, nas entressafras, trabalho no táxi. É meu ganha-pão do dia a dia", afirmou em entrevista à Quem.

"Aliás, prego isso para os meus colegas atores. Sou diretor, fotógrafo, compositor, lancei um CD em 2023 na Itália. Jogo nas 11. Sou muito ligado ao Retiro dos Artistas e muito engajado na causa de ajudar as pessoas. Fiz um show beneficente no Retiro antes de ser internado", disse.

Em outubro de 2024, quando Claudio estava trabalhando no táxi, ele parou para ajudar umas pessoas em um incêndio em um carro na Zona Oeste do Rio. Como chovia, Cinti acabou se molhando. "Fiquei com a camisa molhada e, uns três dias depois, comecei a sentir dor de garganta e no meio da semana senti uma dor abdominal. Me preocupei porque só tenho um rim. Tive um cálculo coraliforme no rim direito, que perdeu a função", contou.

Com dores abdominais, o ator foi levado ao hospital pela esposa, a fonoaudióloga Luciene Cinti, de 59. "Comecei a sentir dor e minha mulher falou: 'vamos para o médico'. Chegando lá, eu estava com uma pneumonia, sepse, e comecei a saturar muito baixo. Acabei sendo intubado. E é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. É horroroso. Até hoje tenho pesadelo acordado. Ao todo, fiquei sete dias intubado", lembrou.

Sem trabalhar há mais de dois meses

Sem poder trabalhar há mais de dois meses, a situação o preocupa, já que Claudio é filho único e também ajuda a mãe, a aposentada Ely, de 87 anos, com os gastos mensais. "Foram 4 internações. Quando eu estava intubado, meus amigos se uniram e falaram: 'ele vai precisar de ajuda'. Entraram em contato com a galera de Os Caras de Pau, se cotizaram e me deram uma grana. Paguei meu cartão de crédito, as contas. Recebi doações de R$2 a R$3 mil. O Pix vai entrando e vou pagando as contas", disse.

Cinti ainda reafirma seu desejo em voltar a trabalhar:"Quero atuar. Já mandei mensagem para os diretores que conheço. Mas estou melhorando. Só não posso dirigir ainda. Preciso ganhar massa muscular", conta ele, dizendo que, quando foi intubado, só pensava na mãe, nas filhas (Amanda, de 38, e Beatriz, de 26), na esposa e no neto, Miguel, de 11. "Antes de ser intubado, escrevi para minha mulher: 'me promete uma coisa? Se eu morrer, cuida da minha mãe até o final? E coloquei as senhas do banco. Pode ser egoísmo, mas peço a Deus para não me levar antes da minha mãe", emocionou-se.

