Alok fala de reaproximação com o pai após nascimento dos filhos

Pai de Ravi e Raika, Alok se abriu sobre os aprendizados que teve com a paternidade, o que ajudou ele a ter uma melhor conexão com o próprio pai

Com a chegada dos filhos, Ravi e Raika, o DJ Alok confessou que aprendeu muitas coisas. Ao longo dos anos, o artista passou a compreender as dificuldades da paternidade e reconhecer as escolhas feitas por seu pai ao longo de sua criação.

"Me reconectei com ele [com o pai]. Compreendi algumas decisões que ele tomou. Não é fácil criar e educar os filhos", disse ele em entrevista ao Portal LeoDias.

Neste Dia dos Pais, Alok estará no Brasil, mas sem a presença do pai. Porém, o DJ reforçou que nem mesmo a distância física impede ele e o familiar de estarem "sempre juntos" e que comemorará a data com um pouquinho de atraso.

Ao longo do bate-papo o DJ revelou que reporduz alguns valores importantes que aprendeu com os pais na criação dos filhos. Ainda que tenha uma condição financeira melhor do que a conquistada pela família no passado, Alok não deixa de valoriza o tempo de amor e dedicação aos pequenos.

Ravie Raika são frutos do casamento do DJ com a médica e influencer Romana Novais. Ainda que os pequenos tenham 4 e 3 anos, Alok ainda se lembra de quando descobriu que ia ser pai e avalia todos os momentos ao lado dos filhos como memórias positivas:

"Todas as lembranças são especiais. Desde o momento em que soube que seria pai, o nascimento e cada descoberta, palavra nova, corrida, brincadeira...", pontuou o artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok (@alok)

Alok e Romana celebram aniversário do filho

Recentemente, Romana Novais e Alok mostraram que valorizam os momentos em família, principalmente as datas especiais, como aniversários.

No último mês, o casal celebrou os 4 anos do primogênito, Ravi, com uma comeração intimista na casa da família. O momento foi dividido com os fãs da família nas redes:

"Parabéns meu amorzão! Que Deus te proteja e te guarde. A minha vida só faz sentido se você tiver assim, feliz e saudável! Te amo e vamos comemorar muito hoje os seus 4 aninhos! Te amo infinito, meu Ravi”, escreveu a esposa do DJ.