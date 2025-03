Tony Bellotto, do Titãs, agradece apoio após revelar câncer no pâncreas

O guitarrista da banda Titãs, Tony Belloto, ainda destaca o papel fundamental da esposa, a atriz Malu Mader, após receber o diagnóstico

Nesta segunda-feira, 10, Tony Bellotto, de 64 anos, veio, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram, agradecer o apoio recebido dos fãs após revelar um tumor no pâncreas . Recentemente o guitarrista do Titãs contou que passará por uma cirurgia em breve . Além dos admiradores, o artista agracedeu à esposa, a atriz Malu Mader, ao postar uma foto ao lado dela.

"Agradeço as mensagens de apoio e carinho, não só aqui no Instagram, mas de todos que estão me enviando e dizendo palavras de conforto, sabedoria e incentivo. Amigos, família, fãs, simpatizantes. Isso me faz mais feliz e positivo", escreveu na legenda da publicação.

E continuou: "Agradeço também aos Titãs, que não deixam a peteca cair nos palcos, e me sinto ainda mais orgulhoso dessa banda. E agradeço principalmente a Malu, minha amada, que está SEMPRE ao meu lado, com um sorriso no rosto. Foto linda", disse. Confira:

O que aconteceu?

Na última segunda-feira, 3, Tony Bellotto publicou um vídeo falando sobre o diagnóstico de câncer e sobre o tratamento da doença por meio de seu perfil no Instagram.

"Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse.

E prosseguiu: "Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama."

"Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. Nos vemos em breve.", encerrou. Confira!

