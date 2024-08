Médico de Silvio Santos diz: ‘Últimas semanas foram tão intensas’

Médico de Silvio Santos relembra como foi cuidar dele em sua internação em um hospital de São Paulo: ‘Maior privilégio que eu já tive'

O médico geriatra Victor Dornelas surpreendeu ao fazer uma homenagem para o apresentador Silvio Santos nas redes sociais. Ele trabalha no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e fez parte da equipe médica que cuidou do comunicador em suas últimas semanas de vida. Com isso, ele relembrou do período de internação de Santos no hospital e contou uma conversa marcante que eles tiveram no leito.

"Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive. As últimas semanas foram tão intensas que a sensação foi de que duraram muito mais tempo. Foi tão bonito ver o privilégio no rosto de cada um dos envolvidos na rede de cuidado que montamos", disse ele.

Então, o médico elogiou o apoio da família durante todo o período de Silvio Santos no hospital. "Mais bonito do que isso, foi ver o amor e a fé da sua família. Inabalável, intensa e verdadeira. Um amor que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Um amor que acolheu e nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia", afirmou.

Assim, ele relembrou uma conversa que teve com o comunicador. "Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate papo na noite do dia 19/07, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei um lendária risada com a reposta e de bônus, outra lição “Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante Dr Victor, não se esqueça”", declarou.

Por fim, ele agradeceu pela oportunidade de cuidar dele em sua vida. "Obrigado por ter nos confiado que a sua passagem fosse serena e digna. Obrigado pela confiança D. Iris, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Obrigado @gabrieltconstantino pela parceria, companheirismo e amizade. Obrigado @hosp_einstein e profissionais envolvidos por nos permitir a melhor prática. Obrigado por tanto Silvio", finalizou.

Silvio Santos faleceu em decorrência da broncopneumonia após infecção por H1N1. Ele ficou internado por cerca de 16 dias, desde o início de agosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Dornelas - Geriatria (@dornelas.victor)

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã do sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.