Graciele Lacerda chora ao compartilhar momento com a filha: 'Um filme'

Após viver processo intenso para tentar engravidar, Graciele Lacerda chora ao viver momento com a filha nos braços; veja o que aconteceu

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surgiu chorando na noite desta segunda-feira, 14, após fazer a filha deles, Clara Lacerda Camargo, de trê meses, dormir. Em seus stories na rede social, a influenciadora digital compartilhou o momento de emoção e abriu o coração ao explicar o motivo de estar bastante emocionada.

Quem acompanha a empresária sabe que ela teve sete tentativas até ficar grávida da herdeira. Após anos fazendo tratamento para ter um bebê por fertilização in vitro, a eleita do sertanejo conseguiu ter a menina e contou como fica comovida ao ver que seu sonho se tornou realidade com Clara.

"Eu tava fazendo ela dormir e eu tava assim com ela nos braços e passou um filme na minha cabeça, um filme de tanta coisa que eu passei desde o dia que eu comecei a ser tentante até agora", começou dizendo sobre ter visto um vídeo sobre tentantes e ter se identificado.

"É um choro de felicidade, de agradecimento a deus, eu sou muito grata a deus pela Clara, ela é muito especial, muito especial, muito além do que a gente imaginou, ela é incrível, não tem como se emocionar", falou ao surgir com os olhos cheios de lágrimas.

Diariamente, Graciele Lacerda posta fotos da filha e deixa os internautas acompanharem um pouco do dia a dia da caçula de Zezé Di Camargo. Nos últimos dias, ela mostrou como Clara já tem carisma e encantou ao exibi-la fazendo várias carinhas fofas.

Graciele Lacerda já perdeu cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.

A nutricionista ainda contou que o foco principal da paciente no momento não é voltar ao peso de antes da gravidez. "A recuperação ocorre de forma gradual e progressiva e já está super evoluída principalmente para Graciele que tem 44 anos. Em um mês ela lá já perdeu 11kg . O foco agora cuidar dela e da Clara além de curtir esse momento único, que passa muito rápido e que foi muito aguardado. Com a continuidade da amamentação e mantendo uma alimentação equilibrada, ela naturalmente atingirá o peso que tinha antes da gestação", falou. Saiba mais da dieta de Graciele Lacerda aqui!