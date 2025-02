Thaila Ayala desabafa sobre maternidade: 'Não consigo entender como vivia antes deles'

Thaila Ayala é mãe de Francisco e Tereza; em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o coração ao falar dos filhos e relação com a maternidade

"Eles mudaram meu jeito de ver e viver", é assim que Thaila Ayala (38) define as transformações em sua vida após o nascimento dos filhos. Ela é mãe dos pequenos Francisco (3) e Tereza (1), fruto da relação com o ator Renato Góes (38). Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre a intimidade ao fazer confissão sobre maternidade e se derrete ao falar dos herdeiros.

Thaila Ayala reconhece que ser mãe tem seus desafios, mas afirma que o amor que recebe dos filhos faz valer a pena qualquer esforço e dificuldade. A atriz destaca que vem passando por grandes transformações com a maternidade.

"Me transformou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Mudou meu jeito de pensar, de trabalhar, mudou tudo. É intenso, é desafiador, mas traz o amor mais transformador que existe. E, a cada dia que passa, aprendo mais a equilibrar essa entrega com o meu próprio bem-estar. Porque ser mãe também é isso: encontrar força na vulnerabilidade e se permitir viver essa jornada da forma mais real possível", confessa.

"O Francisco começou uma grande transformação em mim, e a Tereza veio para completar essa mudança. Eles transformaram absolutamente tudo. Eles mudaram meu jeito de ver e viver a vida. Eles me transformaram em uma pessoa tão, tão, tão melhor que não consigo entender como vivia antes deles. Aprendi que cuidar de mim também faz parte do processo, porque só assim consigo cuidar deles. Ver o Francisco e a Tereza crescendo me lembra que tudo isso vale a pena!", complementa.

Thaila Ayala é casada com Renato Góes e, fruto dessa relação, mãe de Francisco e Tereza/ Foto: Reprodução/Instagram

UMA MÃE TAMBÉM PRECISA DE CUIDADOS

Thaila Ayala, rosto da campanha de Eudora, começou sua trajetória artística como modelo aos 16 anos. Conhecida pelo seu talento e beleza, ela reforça que é importante o autocuidado mesmo diante dos desafios que a maternidade pode trazer.

“Manter os cuidados com a aparência depois da maternidade é um desafio real. No começo, eu me cobrava muito, achava que precisava dar conta de tudo, mas fui entendendo que autocuidado não é luxo, é necessidade. E não precisa ser algo complicado – pode ser simples, mas precisa existir. Eu não tenho tempo para rituais longos, mas também não quero abrir mão de me sentir bem e bonita, afinal, além de mãe, sou mulher", afirma.

Apresentadora do vídeocast Mil e Uma TrETAS, ao lado de Julia Faria (39), Thaila Ayala adianta que essa nova temporada terá uma grande repaginada: "É quase um novo programa, com conversas ainda mais intensas", revela. Além disso, a atriz garante que 2025 vem cheio de novidades.

"Esse ano promete! Estou animada! Estamos com vários projetos encaminhados e estamos na fase de ensaios para um longa que tem grandes chances de virar série, então estou super empolgada. Acabei de escrever meu primeiro roteiro, no qual já estou entrando na fase de captação, e queria muito conseguir rodar ainda neste ano, estando à frente da direção. Não é incrível? E tem mais um monte de coisa boa vindo, mas ainda não posso contar", finaliza a atriz Thaila Ayala.

