Médica explica se BBB pode influenciar vício de Delma: 'Funciona como gatilho'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano analisa o vício em cigarros de Delma, participante do BBB 25

Participante do BBB 25, Joselma(54), chamada também pelos brothers de dona Delma, revelou que enfrenta um vício em cigarros. Apesar de ter reduzido o consumo na casa mais vigiada do Brasil, a passagem pelo reality pode influenciar em seu tabagismo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que Delma pode sofrer alguns gatilhos em relação ao seu vício durante o confinamento no BBB . Isso pode acontecer em festas, ou até mesmo em momentos de nervosismo e estresse.

"O ambiente social, como festas e grupos de amigos, pode influenciar no vício do cigarro", afirma a especialista. "O estresse também funciona como um gatilho, e o consumo de álcool nesses contextos frequentemente estimula o tabagismo."

Guilherme (27), genro de Delma, contou em conversa com os colegas de confinamento que a sogra já chegou a fumar 40 cigarros enquanto bebia. A médica também diz que estar em um ambiente com outras pessoas fumando pode influenciar. "Pode incentivar ainda mais o consumo, reforçando o ciclo do vício", acrescenta.

Maiorano também diz que a idade pode intensificar riscos que o vício em cigarros trás. Além disso, o tempo de exposição ao tabaco também é um fator negativo para a saúde de quem fuma. "A idade é um fator que intensifica os riscos associados ao tabagismo. Isso ocorre porque os efeitos prejudiciais do cigarro são cumulativos: quanto mais tempo de exposição ao tabaco, maior o impacto no organismo."

SAIBA RISCOS QUE O VÍCIO EM CIGARROS PODE TRAZER

Doenças pulmonares como enfisema e bronquite crônica;

Dificulta o controle de condições respiratórias não diretamente ligadas ao tabagismo;

Aumenta a vulnerabilidade a infecções respiratórias, como gripe e pneumonia;

Desenvolvimento de vários tipos de câncer, como os de boca, garganta, pulmão, pâncreas e bexiga;

Aumenta o risco de infarto, má circulação nas pernas e acidentes vasculares cerebrais (AVC);

Compromete a saúde bucal;

Acelera o envelhecimento da pele.

