Médica alerta riscos do vício de Delma, do BBB: 'Desenvolvimento de vários tipos de câncer'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica quais os perigos do vício em cigarro, que atinge Delma do BBB 25

Confinada no BBB 25, Joselma(54), apelidada carinhosamente pelos brothers de dona Delma, já viveu alguns episódios em que seu vício em cigarros ficou evidente. O tabagismo pode trazer sérios riscos à saúde, e influenciar diretamente na vida da sister.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o vício em cigarro, como a participante do BBB enfrenta , pode desenvolver diversas doenças, até mesmo sendo responsável pelo surgimento de alguns tipos de câncer. "É um dos principais fatores de risco para doenças pulmonares, como enfisema e bronquite crônica, por exemplo."

"Além disso, dificulta o controle de condições respiratórias não diretamente ligadas ao tabagismo, como a asma. Fumantes estão mais vulneráveis a infecções respiratórias, como gripe e pneumonia, já que o cigarro prejudica os mecanismos de defesa do sistema respiratório contra vírus e bactérias."

"O tabagismo é um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento de vários tipos de câncer, como os de boca, garganta, pulmão, pâncreas e bexiga. Também aumenta o risco de infarto, má circulação nas pernas e acidentes vasculares cerebrais (AVC)", acrescenta a especialista. "O cigarro compromete a saúde bucal e acelera o envelhecimento da pele, trazendo consequências estéticas e de saúde."

Guilherme (27), genro de Delma, contou em conversa com os colegas de confinamento que a sogra já chegou a fumar 40 cigarros enquanto bebia. Ele explicou que, no reality, ela diminuiu a quantidade pela metade. A especialista também explicou que o consumo de bebida alcóolica pode influenciar no vício.

"Isso acontece porque álcool e nicotina agem em áreas similares do cérebro, estimulando a liberação de dopamina, o neurotransmissor ligado à sensação de prazer", afirma. "Um acaba servindo como 'gatilho' para o consumo do outro. Além disso, o álcool reduz o autocontrole, fazendo com que a pessoa perca os limites em relação ao número de cigarros consumidos."

