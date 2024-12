Médica explica tratamento para vício de Solange Almeida: 'Depende da gravidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano dá detalhes dos possíveis tratamentos para o vício de Solange Almeida

Solange Almeida(50) já falou sobre o perigo dos cigarros eletrônicos e o vício que o dispositivo causa. Em outubro do ano passado, a artista enfrentou sequelas devido ao uso excessivo, e teve lesões nos pulmões e cordas vocais. Entenda como funciona o tratamento.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano diz que o tratamento para pessoas que passaram pelo mesmo vício de Solange Almeida é personalizado para os pacientes. "O tratamento sempre depende da gravidade das lesões."

"A primeira orientação, que é válida para todos os casos, é a suspensão imediata do uso do cigarro eletrônico. No caso das cordas vocais, pode ser necessária reabilitação com sessões de fonoterapia, medicamentos ou até cirurgia para os casos mais graves."

"Em caso de acometimento pulmonar, o tratamento pode incluir medicamento antiinflamatório (corticóide), oxigênio (algumas pessoas podem ter um dano pulmonar tão intenso que o órgão não é capaz de efetuar corretamente a troca gasosa), e até mesmo ventilação mecânica em casos mais críticos. Sessões de fisioterapia podem auxiliar na recuperação pulmonar", completa a especialista.

Solange Almeida falou sobre o uso do dispositivo em entrevista ao programa Domingo Espetacular (RecordTV). À época, ela achava que os cigarros eletrônicos eram feitos à base de água, e não faziam mal. Porém, com o tempo, sentiu dificuldade para respirar e percebeu mudanças na voz.

Ela buscou tratamento para superar o vício. A artista disse que, em algumas ocasiões, chegou a consumir cerca de 15 dispositivos por mês, e, para voltar aos palcos, precisou do acompanhamento de um fonoaudiólogo, além de sessões de terapia para lidar com as sequelas emocionais do vício.

