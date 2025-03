Relacionamento tóxico entre irmãos? Especialista explica com Diego e Daniele Hypolito como exemplos

Convívio de Diego Hypolito e Daniele Hypolito no BBB 25, da Globo, levanta questionamento sobre relacionamento tóxico entre irmãos. Entenda o que é

Os ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito estão confinados na casa do BBB 25, da Globo, e o convívio deles está em alta. Irmãos, os dois se destacam ao mostrar em rede nacional como é o relacionamento de irmandade entre eles. Porém, os atritos entre eles no dia a dia levantou um questionamento: Será que eles possuem um relacionamento tóxico entre irmãos? Entenda o que é :

Todos os irmãos já tiveram algum tipo de atrito e desafeto ao longo da vida porque é natural ter altos e baixos em relacionamentos de irmandade. Durante o Big Brother, Diego e Daniele tiveram discussões e opiniões opostas, o que gerou momentos de ‘climão’ entre eles. Com isso em mente, a especialista Wanessa Moreira, que é cientista da mente e terapeuta, fez uma análise sobre a convivência deles no confinamento.

Para começar a análise, que tal saber o que é relacionamento tóxico entre irmãos? "É possível encontrar o abuso em todas as relações familiares. O mais frequente a ser comentado é entre casais, por serem uma unidade que tem que funcionar, nesse caso um não vai se distanciar ou sair de perto para viver sozinho enquanto é um casal, então lidar com esse desafio requer mais busca de informação e tratamento. Dificilmente alguém busca uma terapia de irmãos para resolver o abuso na relação, enquanto do casal essa busca é bem mais comum, de tentar ajustar o fato e acabar com o desequilíbrio", disse ela.

E completou: "No caso dos irmãos é típico que o abusador sempre quer ser beneficiado, e acha mesmo que ele tem que ser atendido na urgência dele, o irmão abusador também dita a regra de como o outro deve se comportar, afinal ele acha que as atitudes do outro devem passar pela aprovação dele, se faz de forte e aponta a fraqueza do irmão como arma e forma de se manter no controle, mas no fundo ele é um grande medroso, que não tem coragem de ousar ou de assumir riscos, e busca uma posição sendo útil e necessário para o outro que mantém sob seu controle".

Ao falar diretamente sobre Diego e Daniele, a especialista afirmou que é importante lembrar que o BBB é apenas um recorte da vida deles, não representa a realidade global. Isso porque temos o efeito da lupa, no qual só vemos algumas situações de um instante e sob a pressão do confinamento. "Acontece que ser levado à exaustão por emoções, e ter que desempenhar uma performance colaborativa e ao mesmo tempo, ora partilhando como parte de um grupo, ora tendo que pensar em si mesmo, leva a uma exaustão pouco experimentada por uma pessoa na sua ‘vida real’. Então na casa ser atleta, ser cantora, ser influenciadora ou qualquer outra profissão não será suficiente para suportar a pressão ou ter habilidades extras", destacou Moreira.

Os altos e baixos de Diego e Daniele

A terapeuta Wanessa Moreira também comentou diretamente sobre Diego e Daniele no BBB 25 e destacou a preocuopação de um com o outro. "Acompanhamos algumas fases desse relacionamento dos irmãos, onde num primeiro momento Diego foi extremamente duro com Daniele sem acolher ela, o que gerou uma percepção de um irmão tóxico. Será que isso não está sendo gerado pela lupa? Cada mente tem um formato de funcionamento, e pode ser sim que ele seja agressivo e cobre dela de forma extrema ali, mas será também que essa não seria a forma encontrada para se comunicarem nesse cenário, onde ele está exigindo dela que acerte? O medo dele de a ver errando pode gerar isso, ou ainda se ele tem ela como uma referência de força fora da casa e vê-la fraquejar pode ser o suficiente para gerar nele um desespero e uma cobrança para ela ser mais assertiva ", declarou.

"Depois dessa fase de falta de acolhimento do Diego para sua irmã, foi visível um comportamento de tristeza da Daniele e o desejo de desistir, por estar se sentindo um fracasso e só diante de situações que ela ainda não tem domínio nem habilidade para resolver. Tivemos um desdobramento interessante logo no início do jogo, onde ela foi literalmente excluída pelas ‘sisters’, o que gera mais desamparo e empatia em grande parte das pessoas do lado de fora da casa, até porque a exclusão é uma grande dor do ser humano quando não sente que existe um lugar para ele onde deseja estar e é expulso do que deseja viver", completou.

Por fim, a terapeuta concluiu que o relacionamento de Diego e Daniele é apenas o convívio normal de irmãos e que a família é o vínculo forte entre eles. "Diego e Daniele tiveram uma conversa de irmãos e se aproximaram, trazendo um alívio para ela, de estar ali ao lado de quem é a única referência que ela tem - de quem é o parceiro dela de tantas vitórias. Acredito que ele teve tempo de rever a postura que estava alimentando contra a irmã, e até ouso dizer que ele mesmo sentiu uma pontinha de culpa, porque depois da transmissão ao vivo da família em que ele ganhou a prova do anjo, ele declarou: “nossa a mamãe estava com uma cara de brava, ou seja, se ela estava ou não, não sabemos, mas ele viu que ele pisou na bola, e sabe que sua mãe está desaprovando o comportamento que ele teve com a irmã, eu realmente acredito que a mãe deseja que eles façam as pazes e fiquem de bem", finalizou.

