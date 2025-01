Médica explica diagnóstico da cantora Lexa: 'Condição complexa'

Grávida de seis meses, Lexa está internada em um hospital em São Paulo

Lexa (29) deu entrada na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, na Zona Sul de São Paulo, nesta semana, com quadro de pré-eclâmpsia precoce. Grávida de seis meses de uma menina que se chamará Sofia, fruto do seu casamento com o ator Ricardo Vianna (32), ela se encontra estável, mas sem previsão de alta.

A CARAS Brasil conversa com a Médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli para entender quando ocorre o problema de saúde enfrentado pela cantora. De acordo com a especialista, o diagnóstico exige cuidado redobrado, já que pode afetar o bebê e a mãe.

"Na pré-eclâmpsia, a placenta, que é responsável por fornecer nutrientes ao bebê, não funciona corretamente. Isso libera substâncias na circulação da mãe que afetam os vasos sanguíneos, causando o aumento da pressão arterial. Esse aumento ocorre porque os vasos ficam mais estreitos e rígidos, dificultando o fluxo de sangue", explica.

De acordo com a profissional, os cuidados envolvem controle médico para acompanhamento preciso e rápido. "É essencial monitorar a pressão arterial, os exames de urina e a saúde do bebê. Consumir alimentos ricos em nutrientes e incluir cálcio na dieta ajuda na saúde dos vasos sanguíneos. O cálcio, encontrado em laticínios, vegetais como couve e brócolis, e algumas oleaginosas, pode ajudar a reduzir o risco de complicações e em alguns casos já é indicado a suplementação de cálcio na prevenção de pré eclâmpsia", diz.

A Ginecologista e obstetra Dra. Patrícia Varanda afirma que o diagnóstico de Lexa pode está relacionados a alguns fatores importantes, como o fato de ser a primeira gravidez, por exemplo. "A pré-eclâmpsia é uma condição complexa ainda não totalmente compreendida, mas sabe-se que esteja relacionada a problemas com os vasos sanguíneos que afetam a placenta", conta.

Veja fatores de risco:

Histórico Familiar: Mulheres com antecedentes familiares de pré-eclâmpsia têm maior probabilidade de desenvolver a condição.

Primeira Gravidez: Mulheres grávidas pela primeira vez têm um risco aumentado.

Idade: Mulheres com menos de 20 anos ou mais de 35 anos estão em maior risco.

Obesidade: O excesso de peso pode aumentar a probabilidade de desenvolver problemas de pressão arterial durante a gravidez.

Condições de Saúde Preexistentes: Hipertensão crônica, diabetes, doenças renais ou autoimunes podem contribuir para o risco.

