Médica de Giovanna, do BBB 25, revela o que foi feito no rosto da jovem

Médica de Giovanna Jacobina, do BBB 25, já mostrou fotos impressionantes de antes e depois da cirurgia no rosto da jovem. Saiba o que foi feito

Irmã de Gracyanne Barbosa, a jovem Giovanna Jacobina está confinada no BBB 25, da Globo, e chama a atenção para a sua beleza impecável. Porém, alguns brothers não sabem que ela fez uma cirurgia plástica no rosto há cerca de dois anos. A estrela fez um procedimento estético para redefinir os traços da face. Agora, a médica dela revela o que foi feito.

Em posts nas redes sociais, a médica Dra. Katyuscia Pary já contou alguns detalhes da cirurgia de Giovanna ao longo da recuperação dela. Logo depois que a cirurgia foi feita, a médica contou qual era o problema no rosto da irmã de Gracyanne.

“Paciente apresentava excesso vertical de maxila com deformidade esquelética do tipo classe II e disfunção valvular nasal”, disse ela. Com isso, o procedimento cirúrgico realizou foi a cirurgia ortognática combinada com a rinoplastia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra Katyuscia (@drakatyuscia)

Além disso, a médica destacou o estilo do sorriso que Giovanna tinha. “O sorriso gengival é como se chama a exposição exagerada de parte da gengiva superior, que fica mais evidente quando a pessoa sorri. Apesar de não causar danos à saúde bucal, o problema pode ser motivo de desconforto estético por comprometer a harmonia e simetria faciais”, revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra Katyuscia (@drakatyuscia)

Por fim, a Dra. Katyuscia também já comentou sobre a recuperação lenta da cirurgia realizada em Giovanna. “Demora, não é fácil. Mas, com paciência, pensamentos positivos, seguindo o pós-operatório corretamente e um excelente alinhamento entre profissional e o paciente, o resultado vem. Não se compare. Não queira o mesmo resultado. O resultado é individual, respeitando as características de cada um. Isso é cirurgia ortognática. Posicionar o esqueleto na posição mais equilibrada possível, devolvendo todas as funções estéticas e funcionais que o paciente deveria ter se o crescimento esquelético tivesse sido de forma harmônica”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra Katyuscia (@drakatyuscia)

Giovanna explica motivo da cirurgia

Na noite desta quarta-feira, 15, a veterinária Giovanna Jacobina, de 26 anos, decidiu explicar para os brothers no reality show BBB 25, da Globo, o motivo de ter se submetido a uma cirurgia ortognática. O procedimento reposiciona os ossos da mandíbula e da maxila, para corrigir assimetrias faciais e o encaixe dos dentes. Durante a conversa, a sister lembrou como se sentia:

"Eu tinha apneia do sono e dor de cabeça todos os dias", contou Giovanna, que achou tranquilo a recuperação, embora tenha ficado dois meses sem poder mastigar.

Leia também: BBB 25: Vitória Strada perde a paciência e grita com Mateus