Brothers elogiam Giovanna após festa no BBB 25: 'Linda, parece uma boneca'

Brothers do BBB 25 falaram sobre a beleza de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, na madrugada desta quinta-feira, 16

Giovanna Jacobina (26), irmã de Gracyanne Barbosa (41), tem dado o que falar no BBB 25. O motivo? Sua beleza. Na madrugada desta quinta-feira, 16, após a festa promovida para os confinados, dois brothers comentaram sobre a aparência e personalidade da sister.

Maike(30) e João Pedro(21) estavam conversando no quarto Fantástico sobre as primeiras impressões dos brothers e sisters do BBB 25 . Em certo momento, os dois elogiaram a beleza da médica veterinária.

"Achei que a Gracy era mais enjoada. A primeira impressão foi essa. Pensei nesse negócio de dupla... O tanto que a Giovanna é gente boa, já pensou se eu voto nelas por causa da Gracy. Mas depois a gente conversou, ela é gente boa demais", afirmou o goiano, que entrou na casa com seu irmão gêmeo.

Leia também: Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne, fez a mesma cirurgia que Rafaella Justus

"Eu super me identifiquei com a Gracy. Ela é grandona, intimida", diz Maike. "A Giovanna é incrível. É uma das belezas mais naturais que tem aqui. Linda, linda, linda. Parece uma boneca. Perfeitíssima". "Para mim, é uma das meninas mais bonitas daqui", concordou João Pedro.

CONHEÇA GIOVANNA JACOBINA, SISTER DO BBB 25:

Irmã mais nova de Gracyanne, Giovanna é veterinária e costuma compartilhar o dia a dia da profissão em seu perfil do Instagram. Com mais de 150 mil seguidores, ela mostra sua rotina e os altos e baixos da veterinária, entre consultas e plantões.

Giovanna se considera uma pessoa cuidadosa e amante dos animais. Porém, não esconde que, se mexerem com quem ela ama, tomará as dores como se fossem suas. Ela também confessou ter um pouco grossa em momentos desfavoráveis, como quando está com fome ou frio. Além disso, ela também está solteira.

Leia mais em: Eva detona Diego Hypolito após ser chamada em conversa no BBB 25: 'Nem tudo é sobre você'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GIOVANNA JACOBINA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: