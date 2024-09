Marília Gabriela explica decisão de viver ‘sozinha’ e em celibato: ‘Faz sujeira’

Aos 76 anos, Marília Gabriela revela motivo pelo qual decidiu encerrar sua vida sexual e adotar ao celibato, além de escolher viver sozinha

Marília Gabriela revelou que decidiu colocar um ponto final em sua vida sexual aos 76 anos. Em entrevista ao 'Admiráveis Conselheiras’, o novo programa de Astrid Fontenelle no GNT, a apresentadora compartilhou que decidiu adotar ao celibato e viver sozinha, além de compartilhar que passou a considerar o sexo como algo ‘sujo’.

Cada vez mais reservada em relação à sua vida pessoal, Marília descartou a existência de novos relacionamentos e afirmou que convive bem com a solidão, uma escolha por vontade própria: “Sou muito sozinha. Estou acostumada e construí isso. Não saio muito, quase nada. Porque descobri que fiz da minha vida profissional a minha vida pessoal”, iniciou.

“Todas aquelas entrevistas, aquelas pessoas. Tinha dias que entrevistava várias de uma vez. Aquilo para mim era o meu social. Voltava para casa e gostava de ficar em casa. Estava satisfeita, pois já tinha tido o meu social. Sou responsável por tudo que aconteceu comigo no geral. Umas três vezes lembro que chorei”, Marília abriu seu coração durante a conversa com Astrid.

Apesar das dificuldades, a apresentadora não se arrepende de suas escolhas e reforça que está muito bem vivendo sozinha: “Se eu voltar para casa e der vontade de chorar, eu choro. Vou à cozinha, preparo alguma coisa, ligo a televisão, vejo uma série... Sei que fui responsável pela vida que tenho hoje e convivo com ela muito bem”, afirmou.

Na sequência, Marília foi questionada sobre sua vida sexual e abriu o jogo sobre a decisão de renunciar ao sexo e viver em celibato: “A natureza é sábia. Chega uma hora que falo assim: ‘não era exatamente isso’. Vou te dizer honestamente que tentei essa prática no começo da pandemia em duas situações diferentes, mas achei tudo muito desconfortável”, afirmou.

“Faz sujeira... Ah, não... Passou. Estava com uma certa idade, foi no princípio da pandemia. Quando você acha o pós-sexo desconfortável, que suja, é porque acabou. Acabou e foi bom enquanto durou”, Marília compartilhou sua escolha. Vale lembrar que atualmente, a apresentadora leva uma vida extremamente discreta e mora em Lisboa, Portugal.

No passado, Marília Gabriela viveu um relacionamento com o empresário Reinaldo Haddad, com quem teve seu primeiro filho, Cristiano Cochrane, que hoje tem 51 anos. A jornalista e apresentadora também foi casada com o astrólogo Zeca Cochrane, com quem teve mais um filho, Teodoro Cochrane, de 44 anos. Além disso, foi casada com Reynaldo Gianecchini.

Marília Gabriela fez rara aparição ao lado da família:

Marília Gabriela costuma ser mais discreta. Porém, a apresentadora fez uma rara aparição ao lado da família. Ela compartilhou a foto de um jantar após a apresentação da peça em que contracena com o filho Theodoro Cochrane. Na imagem, também estava Christiano Cochrane, sua esposa, Dani Valente, e a filha do casal e neta da apresentadora, Valentina.