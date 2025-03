Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, recebe alta hospitalar

Dona Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira, 19, após seis dias internada

Maria do Céu Liberato, mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 19. Ela estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 13.

"Ela está indo para casa e pediu para agradecer todo mundo que noticiou, ela ficou feliz que as notícias saíram certas. Ela está indo para casa, graças a Deus", disse a família em nota enviada à Quem.

Inicialmente, dona Maria do Céu, que está com 95 anos, foi levada às pressas ao hospital com suspeita de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O diagnóstico, contudo, foi descartado após os médicos descobrirem que se tratava de uma infecção pulmonar.

Durante a internação, a mãe de Gugu esteve acompanhada pela filha, a numeróloga Aparecida Liberato. Ela também é mãe de Amândio Liberato, o primogênito da família.

Mãe de Gugu Liberato fala sobre a morte do filho

A morte do apresentador Gugu Liberato completou 5 anos em novembro e ele foi homenageado com o lançamento do documentário 'Gugu – Simples Assim', no Playplus, da Record. Em um dos depoimentos, a mãe dele, Dona Maria do Céu, relembrou o sentimento de premonição ao se despedir do filho no último encontro deles.

Ela contou que os dois ficaram algumas horas conversando e ela teve o sentimento de que era uma despedida. "Aquele dia [da viagem] ele ficou mais de três horas no meu quarto conversando comigo. E ele não costumava ficar assim tanto tempo... Daí ele me beijou e, quando foi abrir a porta para sair, eu o chamei e dei um beijo nele. Parece que eu estava adivinhando e ele também. Era uma coisa, assim, que ele estava falando: 'Eu não vou voltar'", contou.

Os filhos de Gugu também relembraram o último encontro com o pai na casa deles nos Estados Unidos antes do acidente fatal. Saiba mais!

Leia também:Fabiana Justus volta ao hospital após revelar diagnóstico: 'Na veia'