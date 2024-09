Marcos Oliveira rebate críticas contra influenciadora que quitou suas dívidas

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola, se pronunciou após ter suas dívidas pagas por criadora de conteúdo adulto: 'Moralismo nenhum'

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), rompeu o silêncio e se pronunciou a respeito das críticas contra Martina Oliveira. A influenciadora e criadora de conteúdo adulto foi a responsável por ajudá-lo a quitar suas dívidas.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site 'Splash UOL', Marcos saiu em defesa da jovem ao mencionar 'críticas moralistas' do público. O artista ressaltou que a profissão de Martina não deve ser julgada.

"Moralismo nenhum, e nem posso: a profissão dela é muito digna. Ela ganha dinheiro vendendo fantasia para quem quer comprar. Quem dera eu tivesse a idade dela e sem os problemas de saúde que tenho", declarou o ator.

"Aliás, se alguém xingar ela de put*, direi que é minha filha. A put* sou eu. Me prostituo nas artes fazendo qualquer papel só para poder atuar", acrescentou Marcos Oliveira. O ator só soube da ajuda financeira de Martina após o pagamento das dívidas.

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto se mobilizou com a situação do famoso e não pensou duas vezes ao decidir ajudá-lo. Nas redes sociais, o intérprete de Beiçola se mostrou bastante emocionado ao descobrir que Martina Oliveira havia se prontificado a quitar o valor devido de aluguel.

Conhecida como 'Beiçola' por possuir um corte de cabelo semelhante ao do personagem de Marcos Oliveira na série famosa, Martina decidiu doar uma quantia de aproximadamente R$ 12 mil. Além disso, ela se comprometeu a pagar os próximos dois alugueis do famoso.

Vale lembrar que Martina e Marcos já se encontraram pessoalmente no programa 'The Noite', do SBT. Em março deste ano, o apresentador Danilo Gentili reuniu os dois no palco da atração.

Marcos Oliveira recorda conselho de Fernanda Montenegro

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001 - 2014), tem enfrentado dificuldades na vida pessoal há algum tempo. Recentemente, além dos problemas de saúde, o artista quase precisou deixar a residência onde mora após receber uma ordem de despejo por dívidas.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', Marcos abriu o coração e falou um pouco sobre os últimos acontecimentos. Além de mencionar a falta de trabalho por etarismo, ele também revelou que já recebeu um conselho da grande atriz Fernanda Montenegro; confira mais detalhes!