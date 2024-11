Maju Coutinho congela óvulos e especialista explica: ‘Pode apresentar sintomas’

Maju Coutinho (46) decidiu não ser mãe. No entanto, a apresentadora do Fantástico tomou a decisão de congelar óvulos após sentir pressão sobre a maternidade. A revelação foi feita durante participação no Saia Justa, programa apresentado por Eliana Michaelichen (52), Tati Machado (33), Bela Gil (36) e Rita Batista (45) no GNT.

A jornalista explica que não fechou as portas totalmente, mas reconhece que teve dúvidas e até repensou a decisão. "Eu congelei óvulos, mas a sociedade não está preparada. Você tem que tomar aquelas injeções. Só que você tem que ir de acordo com o seu corpo, e às vezes você tem que tomar a injeção no trabalho. E ninguém sabe", conta.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Campos, Especialista em Reprodução Humana, explica que o procedimento de congelar óvulos é seguro, mas pode apresentar sintomas de acordo com cada mulher.

"Sobre a contraindicação ao congelamento de óvulos, não há uma contraindicação formal. No entanto, é fundamental avaliar cada paciente individualmente, considerando seu estado de saúde. A princípio, não )há impedimentos, e a idade, por si só, também não é uma contraindicação", explica.



"Após o procedimento, a mulher pode apresentar alguns sintomas leves. Geralmente, após a coleta de óvulos, que é realizada em um centro cirúrgico sob sedação endovenosa — sem necessidade de intubação e de forma bastante tranquila —, a paciente costuma ficar bem, com desconforto mínimo. Na maioria das vezes, no dia seguinte, já é possível retornar às atividades normais, incluindo o trabalho", complementa.

O congelamento não é nada barato e pode chegar ao preço de R$ 30 mil. Apesar do alto investimento, garante tempo para a mulher pensar e ter a certeza sobre a maternidade. Como é o caso de Maju, casada com o publicitário Agostinho Paulo Moura.

"Quando uma mulher congela seus óvulos, ela se livra da pressão de ter um prazo para decidir ser mãe. O congelamento oferece a liberdade de esperar o momento certo, sem comprometer a qualidade dos óvulos. Eles podem permanecer congelados pelo tempo necessário, e a mulher pode optar por engravidar quando se sentir pronta, seja ao encontrar um parceiro ou ao escolher a maternidade solo, utilizando sêmen doado", diz a médica sobre a apresentadora.

No Sistema Único de Saúde (SUS), o congelamento de óvulos está disponível apenas para pacientes oncológicas. "Existem algumas unidades que realizam a fertilização in vitro (FIV) pelo SUS, mas são aplicados critérios como idade e tempo de tentativa para que a paciente seja elegível. No entanto, o congelamento de óvulos especificamente não é um procedimento oferecido [de maneira geral] pelo sistema público de saúde", conclui.

