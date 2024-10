Maíra Cardi acompanha Thiago Nigro em exames após encontrar nódulo nas costas

Maíra Cardi revela que Thiago Nigro precisou passar por exames após a descoberta de um nódulo nas costas e acompanha o marido no hospital

Na última quinta-feira, 17, Maíra Cardi revelou que seu marido, Thiago Nigro, precisou passar por alguns exames médicos após a descoberta de um nódulo em suas costas. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou que acompanhou de perto todo o processo e aproveitou a ida ao hospital para realizar um check-up também.

Nos stories do Instagram, Maíra apareceu no hospital e contou que estava fazendo alguns exames preventivos: “Fiz uma ressonância do coração, do intestino e agora vou fazer ressonância de mama. Inclusive, é uma ótima dica para mulherada que tem prótese”, a influenciadora digital contou que foi orientada a realizar o exame além da mamografia por conta do silicone.

Na sequência, Maíra explicou que o marido estava na sala ao lado, se tranquilizando para passar por uma ressonância do coração também. Depois, a influenciadora compartilhou uma imagem de Thiago deitado de costas em uma maca e falou sobre a descoberta do nódulo: “Cá estou aqui com ele deitadinho, a gente vai fazer um exame”, iniciou.

“Achei um negocinho, tipo um carocinho nele e aí a gente vai fazer o exame. Eu venho junto por que? Onde é o carocinho? Em que lugar? Amor, eu acabei de achar. Fala, você sabe onde é?”, Maíra contou que o marido não lembrava mais onde ficava o nódulo. Por fim, ela contou que ele realizou um ultrassom, que não conseguiu identificar a massa.

Maíra Cardi acompanha Thiago Nigro em exames - Reprodução/Instagram

Por isso, Thiago passaria por novos exames na ala dermatológica, sempre com o apoio de Maíra, que acompanhou tudo de perto. Até o momento, a influenciadora digital não divulgou os resultados dos procedimentos. Vale lembrar que a coach fitness e o investidor se casaram em segredo em agosto do ano passado após quatro meses de relacionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi expõe motivo de sumiço na redes sociais:

Recentemente, a influenciadora digital e coach Maíra Cardi tirou um tempinho para conversar com seus seguidores no Instagram e foi questionada sobre o motivo de "ter sumido novamente das redes sociais". Desta vez, ela compartilhou que tem sido mais difícil lidar com as pessoas ‘destilando seu pior’ e as notícias ruins e desabafou em seu perfil.