Maíra Cardi expõe motivo de sumiço na redes sociais: 'Tem sido bem difícil'

A influenciadora Maíra Cardi foi questionada sobre o motivo de ter sumido novamente das redes sociais e explicou o porquê

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi tirou um tempinho nesta segunda-feira, 15, para conversar com seus seguidores no Instagram e foi questionada sobre o motivo de "ter sumido novamente das redes sociais". E ela explicou o porquê.

"Tem sido bem difícil pra mim estar aqui. A internet está cada dia mais assustadora, as pessoas destilam seu pior o tempo todo, as notícias são ruins, todos brigando o tempo todo", desabafou. E complementou: "Procuro estar onde me faz crescer, aprender sorrir. Tenho estado muito com minhas alunas, elas me trazem muita alegria. Deus, marido, filhos, família e amigos".

Veja a publicação:

Desabafo de Maira Cardi (Reprodução/Instagram)

Thiago Nigro mostra presente luxuoso que ganhou de Maíra Cardi em aniversário

Recentemente, o empresário Thiago Nigroganhou um presente luxuoso de aniversário da esposa, a influenciadora digital e coach Maíra Cardi. Para celebrar o aniversário do companheiro, ela o presenteou com um relógio da marca Rolex. No site da relojoaria no Brasil, o item de luxo pode ser encontrado por quase R$ 190 mil.

"Obrigado pelo presente de aniversário, amor", escreveu Thiago Nigro na legenda da publicação. Além do presente caríssimo, o empresário também ganhou uma declaração especial da companheira.

Em seu Instagram oficial, Maíra Cardi compartilhou um vídeo com momentos marcantes ao lado do marido e o parabenizou por mais um ano de vida. "Hoje é aniversário dele. Que Deus faça tudo novo, como só Ele sabe fazer! Que você possa viver muitos anos na terra, cumprindo o propósito que Deus tem para você!", começou a coach na legenda.

"Que seja feita APENAS a vontade de Deus, e de mais ninguém! Desejo: sabedoria, mansidão, quebra de maldição hereditária, amor, fé, alegria, cura, perdão, mas, acima de tudo, SABEDORIA VINDA DE DEUS. Amo você", completou Maíra Cardi.