Após 27 dias de internação, Maidê Mahl segue em estado grave

Desaparecida por três dias em São Paulo e internada na UTI desde o início de setembro, a atriz Maidê Mahl permanece em estado grave; saiba mais

Nesta quarta-feira, 2, a atriz Maidê Mahl completa 27 dias de internação. A gaúcha foi encontrada inconsciente em um hotel em São Paulo no dia 5 de setembro, após passar três dias desaparecida. Saiba como ela está.

Em comunicado enviado à revista Quem, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde a famosa está internada, relatou que Maidê "segue em estado grave e estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)". Até o momento não há previsão de alta.

Vale destacar que Maidê foi encontrada debilitada e com ferimentos no rosto e nas pernas. A atriz estava desaparecida desde o dia 2 de setembro e foi encontrada pela Polícia Civil sozinha em um quarto de hotel na Zona Sul da capital paulista.

De acordo com o site G1, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o que aconteceu com a jovem. A investigação segue a linha de lesão corporal, já que o objetivo é esclarecer como ela se machucou.

Ainda segundo a reportagem, foram encontradas embalagens de produto tóxico no local onde ela estava e existe a suspeita de que ela tenha ingerido o produto. Porém, a investigação segue em andamento e os detalhes sobre o que aconteceu com ela não foram descobertos.

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, que nasceu no Rio Grande do Sul. Em seu currículo estão séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também compartilha seus trabalhos como modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 44 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.