Lucas Rangel passa por cirurgia às pressas apenas um mês antes do casamento

O influencer Lucas Rangel apareceu no quarto de um hospital e relatou o motivo para ter feito uma cirurgia apenas um mês antes do seu casamento

O influenciador digital Lucas Rangel surpreendeu a todos ao revelar que passou por uma cirurgia de emergência apenas um mês antes do seu casamento com Lucas Bley. Ele exibiu fotos no hospital e apareceu com a perna imobilizada após o procedimento cirúrgico. Inclusive, o artista explicou o que aconteceu.

Lucas contou que torceu o pé na rua e fraturou o tornozelo. Com isso, ele teve que colocar 8 parafusos e uma placa no local para voltar a andar normalmente. Agora, ele está de repouso.

"Por que não quebrar meu tornozelo a menos de 1 mês do meu casamento né? kkkkkkkkk das coisas que acontecem com Lucas Rangel, taí uma nova! Ontem escorreguei na rua (coisa boba real) e virei minha perna pra trás. De primeira achei que tinha só torcido, mas FRATUREI e tive que passar por uma cirurgia que colocou 8 parafusos e uma placa! Graças a Deus, por que tudo nessa vida Ele que permite e Ele que cura, estou bem! Depois de todo esse susto, agradeço que foi “só isso” e não algo bem pior! Agora, mais do que nunca, me sinto PRONTO, ANIMADO e FELIZ pra chegada do meu casamento! Orem por mim e que Deus esteja comigo nessa recuperação!", disse ele.

Em agosto, Lucas Rangel também teve que passar por cirurgia

Lucas Rangel passou por um procedimento cirúrgico de emergência depois de infeccionar o olho com um curvex em agosto de 2024. O influenciador testou o acessório de maquiagem em um de seus vídeos de resenha de produtos virais nas redes, no entanto, esqueceu-se de higienizar o objeto antes.

O criador de conteúdo teve um quadro de calázio, uma inflamação na região dos olhos ocasionada pela inflamação das glâdulas lacrimais. Diferente do terçol, a lesão não é bacteriana, mas pode gerar desconforto.

Ainda que não fosse uma lesão infecciosa, o artista tomou uma bronca de sua médica por colocar objetos de origem desconhecida em regiões sensíveis do rosto. Por esta razão, o Rangel também advertiu os fãs sobre o perigo por trás da ação.

"Fiz esse vídeo inclusive pra mostrar o PERRENGUE que colocar algo no olho pode causar. Tomem cuidado e sempre higienizem tudo! Papai Rangel sofre pra vcs aprenderem e não sofrerem", escreveu o artista nas redes sociais, garantindo aos seguidores em vídeo que estava bem. Segundo Rangel, não é a primeira vez que ele realiza uma procedimento nos olhos.