Lucas Rangel passa por cirurgia de emergência no olho após uso de curvex mal higienizado

O influenciador Lucas Rangel teve um quadro de calázio depois de usar um curvex sem higienizá-lo e alertou os seguidores

Lucas Rangel passou por um procedimento cirúrgico de emergência depois de infeccionar o olho com um curvex. O influenciador testou o acessório de maquiagem em um de seus vídeos de resenha de produtos virais nas redes, no entanto, esqueceu-se de higienizar o objeto antes.

O criador de conteúdo teve um quadro de calázio, uma inflamação na região dos olhos ocasionada pela inflamação das glâdulas lacrimais. Diferente do terçol, a lesão não é bacteriana, mas pode gerar desconforto.

Ainda que não fosse uma lesão infecciosa, o artista tomou uma bronca de sua médica por colocar objetos de origem desconhecida em regiões sensíveis do rosto. Por esta razão, o Rangel também advertiu os fãs sobre o perigo por trás da ação.

"Fiz esse vídeo inclusive pra mostrar o PERRENGUE que colocar algo no olho pode causar. Tomem cuidado e sempre higienizem tudo! Papai Rangel sofre pra vcs aprenderem e não sofrerem", escreveu o artista nas redes sociais, garantindo aos seguidores em vídeo que estava bem. Segundo Rangel, não é a primeira vez que ele realiza uma procedimento nos olhos.

Vale lembrar que o vídeo contém imagens fortes da cirurgia, que podem causar desconforto.

Nos comentários, fãs se mostraram chocados com o ocorrido: "A Hora em que ela virou a pálpebra com o cotonete, eu até fechei o olho. Que cirurgia agonizante", pontuou um usuário do Instagram. "Amigo, depois dessa, você ainda enxerga?", brincou uma seguidora de Lucas.

Lucas passou por cirurgia recente

Pouco tempo antes de fazer o procedimento emergencial, Rangel realizou uma frotoplastia. A cirgurgia consiste na redução da testa e já foi procurada também por Brunna Gonçalvez, a esposa de Ludmilla. Segundo o influencer, o procedimento se deve a uma insegurança:

"Guardei esse segredo por um tempo, até tomar coragem de contar (e fazer). Por muito tempo vivi com essa insegurança, mesmo fazendo piada me sentia triste e chorava escondido em casa. "Hoje isso vai mudar! Uma nova fase", desabafou ele.