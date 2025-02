Leticia Cazarré faz relato religioso ao contar nova intercorrência da filha

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré mencionou as orações diárias que costuma fazer ao relatar intercorrência da filha em terapia

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré dividiu com os seguidores um acontecimento recente envolvendo a filha, Maria Guilhermina, de 2 anos. A pequena, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, foi diagnosticada com cardiopatia congênita rara no nascimento e, desde então, respira com ajuda de uma traqueostomia.

Por meio das redes sociais, Leticia, que é bastante religiosa, iniciou o assunto mencionando as orações diárias que costuma fazer. Ao longo do relato, a companheira de Cazarré contou que o pedido de proteção para a família feito no início de quarta-feira, 19, foi atendido antecipadamente.

Isso porque a intercorrência de Maria Guilhermina aconteceu durante uma sessão de terapia da menina com uma profissional da saúde, que rapidamente conseguiu recolocar a cânula na pequena. "Hoje de manhã, acordei e me deu vontade de fazer uma oração. E outro dia eu falava para vocês sobre como Nossa Senhora se antecipa às nossas necessidades", iniciou, explicando a escolha de sua oração.

"De manhã eu fiz uma oração, pedi para Nossa Senhora lembrar de nós e, agora de tarde, eu tenho certeza que ela me atendeu. Saí para buscar as crianças e, quando voltei, a nossa técnica, muito experiente, estava bem nervosa porque tinha acabado de recolocar uma cânula na Guilhermina, que intercorreu durante uma terapia", continuou.

Em seguida, Leticia Cazarré ressaltou que já estão investigando a intercorrência acidental, uma vez que a bebê corre riscos caso permaneça sem a ajuda do aparelho. "Estamos vendo quais foram os motivos, sempre revemos para saber se foi erro ou não, se era uma situação que poderia ser evitável, para melhorar sempre. Graças a Deus foi socorrida rapidamente e eu me lembrei da oração, e tive certeza que Nossa Senhora se antecipou e me ajudou", concluiu.

Vale lembrar que além de Guilhermina, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de mais cinco filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 4, e Estêvão, de quase 1 ano.

