Leticia Cazarré atualiza quadro de saúde da filha na UTI: 'Mais atenta'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré compartilhou uma nova foto da filha no hospital e contou como a pequena está

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 1, para falar sobre o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, de 2 anos. A pequena, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, precisou ser internada na última semana devido a um mal-estar.

Por meio de seus stories no Instagram, Leticia, que estava acompanhando a pequena no hospital, compartilhou uma nova foto da menina e contou que ela está recebendo suporte respiratório e medicamentoso. "Começou a ficar mais atenta, assistiu TV, reclamou do desenho chato, agora eu voltei pra casa e ela está dando susto no papai, fazendo bradicardias", escreveu ela na legenda da postagem.

E completou: "Ainda está precisando de suporte ventilatório, adrenalina e furosemida. Mães de cardiopatas entenderão". Vale lembrar que, após alguns exames, os médicos identificaram infecções ativas no organismo de Maria Guilhermina e, por segurança, ela deverá seguir na UTI por alguns dias para que os profissionais acompanhem suas demandas.

Na última terça-feira, 31, a esposa de Juliano Cazarré contou que a filha sofreu uma nova intercorrência, identificada como bacteremia. "Eu nunca tinha visto nem ouvido falar. Não foi nada simples para reverter o quadro. Agora está medicada e dormindo. Vamos torcer para os remédios fazerem efeito e ela acordar melhor", disse Leticia, na ocasião.

Maria Guilhermina, que nasceu com Anomalia de Ebstein - uma doença rara no coração - passou os 7 primeiros meses de vida internada em um hospital. Atualmente, a filha dos famosos vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente e recebe acompanhamento em casa.

Além da pequena, Leticia e Juliano Cazarré são pais de mais cinco crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, e Estêvão, de quase 10 meses.

Filha de Leticia e Juliano Cazarré - Reprodução/Instagram

Juliano Cazarré fala sobre a saúde da filha

Nos últimos dias, Juliano Cazarré conversou com o público a respeito da nova internação da filha, Maria Guilhermina. Em suas redes sociais, o artista contou que a pequena, diagnosticada com infecções ativas em seu organismo, receberia antibióticos por via intravenosa.

"Vieram alguns exames hoje de que as infecções e bactérias ainda estão bem presentes. Então Guigui vai precisar seguir mais alguns dias internada. Leticia está lá com ela agora. Ela vai fazer o acesso agora de tarde para receber os antibióticos de maneira intravenosa. Tem mais uns dias de hospital para a Guigui, mas ela é forte e eu conto com as orações de vocês por ela. Obrigado", disse o ator.

