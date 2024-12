Mulher de Juliano Cazarré pede orações pela filha: 'Intercorreu gravemente'

Leticia Cazarré, mulher de Juliano Cazarré, pediu orações por sua filha, Maria Guilhermina, que está internada após diagnostico de infecções

Leticia Cazarré usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 30, para pedir orações por sua filha, Maria Guilhermina, de dois anos, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré.

A menina voltou a ser internada após ser diagnosticada com diversas infecções e a situação dela se agravou nesta tarde. "Guigui intercorreu gravemente há pouco, pessoal, vamos intensificar as orações?", pediu Letícia através dos Stories do Instagram. Guilhermina, vale lembrar, nasceu com uma cardiopatia rara, a anomalia de Ebstein.

No último sábado, 28, Leticia deu detalhes sobre o problema de saúde de Guilhermina. "Tá com várias infecções, ela tá com princípio de pneumonia, tá com parainfluenza, traqueite provavelmente, aí eu passei uma noite e um dia inteiro lá, vim embora ontem à noite, a Vitória, que é nossa técnica aqui de enfermagem ficou lá com ela, aí eu vou voltar hoje aí de noite o Juliano vai me render lá, agora a gente fica nesse revezamento, porque tem as crianças aqui e a criança lá", explicou.

"Por que isso acontece? Porque ela, a cardiopatia dela era um defeito do lado direito do coração, então a válvula foi mal formada e com isso sobrecarregada o ventrículo direito, a gente corrigiu, mas claro que ainda fica alguma latência ali, quando ela não consegue ventilar tão bem quanto deveria, esse ventrículo volta a sentir de novo, então o que a gente sempre precisa resolver na Guilhermina é deixar ela bem ventilada e é isso que a gente tá tentando fazer e tem hora que a UTI [...]", detalhou.

Além de Maria Guilhermina, Leticia e Juliano também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, e Estêvão, de nove meses.

Confira:

Leticia Cazarré pede orações para a filha - Foto: Instagram

Juliano Cazarré fala sobre a saúde da filha que está internada

O ator Juliano Cazarré atualizou os seguidores das redes sociais sobre o quadro de saúde da filha Maria Guilhermina, internada no hospital novamente. "Vieram alguns exames hoje de que as infecções e bactérias ainda estão bem presentes. Então Guigui vai precisar seguir mais alguns dias internada. Leticia está lá com ela agora. Ela vai fazer o acesso agora de tarde para receber os antibióticos de maneira intravenosa. Tem mais uns dias de hospital para a Guigui, mas ela é forte e eu conto com as orações de vocês por ela", disse ele em um trecho. Saiba mais!

