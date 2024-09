Ex-BBB Leidy Elin faz forte desabafo sobre depressão pós-reality: 'Cruel'

Ex-participante do BBB 24, Leidy Elin falou sobre ataques e revelou que tem lutado contra a depressão desde que saiu do reality show

Ex-participante do BBB 24, Leidy Elin fez um forte desabafo a respeito de mudanças em sua vida após passar pelo reality show da TV Globo. Na segunda-feira, 2, a carioca usou as redes sociais para dividir com o público um dos momentos mais difíceis enfrentados nos últimos meses.

Através de seu Instagram oficial, Leidy revelou que chegou a ficar deprimida depois do confinamento. Para quem não acompanhou, ela foi bastante criticada durante a atração devido a rivalidade com Davi Brito, campeão da edição. Ao longo do programa, durante uma briga, a ex-sister jogou algumas roupas do colega na piscina e gerou debate nas redes sociais.

Agora, cerca de 5 meses após o fim do BBB 24, Leidy abriu o coração e falou publicamente a respeito de sua saúde mental. De acordo com a trancista, ela enfrentou um quadro forte de depressão ao perceber que os ataques também estavam sendo direcionados à sua família.

"Eu queria muito fazer um vídeo falando sobre setembro amarelo, mas eu não tenho forças para isso! Eu entrei em depressão e luto contra ela todos os dias. A depressão veio um mês depois que saí do programa. Eu nunca tive problemas psicológicos antes de entrar para o reality", iniciou Leidy Elin, revelando que chegou a tentar contra sua vida.

"O que me levou a isso não foi ‘hater’ em cima de mim, não. E sim em cima da minha família. Minha mãe receber ameaças e parar todos os dias no hospital, tendo risco de infartar. Hoje descobrimos que ela desenvolveu um problema de coração, coisa que nunca teve antes", continuou a ex-sister.

Em seguida, Leidy Elin mencionou que recebeu inúmeros ataques raciais. "E só de pensar que tem influenciadores grandes com 10, 15, 30 milhões de seguidores que fazem isso sem pena, é cruel demais! A internet está se tornando cada dia um lugar doente", lamentou.

Por fim, a ex-BBB explicou que recebe apoio de toda sua família, do namorado e, principalmente, ajuda psicológica de profissionais da saúde. "Esse desabafo vai mais em forma de alerta, não adianta você, influenciador ou anônimo, destilar ódio a troco de nada. Vamos ajudar o próximo", concluiu ela.

Ex-BBB Leidy Elin desabafa sobre saúde mental - Reprodução / Instagram

Leidy Elin fala sobre exposição após BBB 24

Depois que Leidy Elin (26) encerrou sua trajetória no BBB 24, a vida da trancista mudou radicalmente. Em entrevista recente à TV CARAS, a ex-BBB fala sobre exposição após deixar a casa mais vigiada do Brasil, além disso, ela revela que era uma pessoa pouco atuante nas redes sociais e declara: "Eu não sabia o que era internet".

Apesar do programa já ter chegado ao fim há mais de um mês, Leidy ainda tem sido alvo de críticas por sua participação. Durante conversa, ela confessa que ficou chocada ao sair do BBB 24 e receber tanta exposição e uma onda de comentários maldosos e racistas; confira o bate-papo completo com a ex-sister!