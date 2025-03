Lei Larissa Manoela: Projeto é aprovado na Câmara. Saiba o que é

Entenda o que é o projeto de lei que foi aprovado na Câmara e é inspirado na história da atriz Larissa Manoela com seus pais

A história da atriz Larissa Manoela com seus pais foi inspiração para um projeto de lei no Brasil. O drama financeiro da artista virou assunto há alguns anos na mídia quando ela teve um atrito com os pais e perdeu o contato com eles por discordâncias na forma de administrar a fortuna que conquistou em sua carreira desde a infância. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a administração dos bens de crianças .

De acordo com o site G1, a Câmara dos Deputados aproveitou o projeto que coloca limitações contra condutas abusivas dos pais na administração do dinheiro e bens dos filhos. A intenção do projeto é proteger os recursos conquistados por crianças e adolescentes durante seu crescimento .

O projeto diz que é abusivo quando os pais fazem a utilização indiscriminada, veda o acesso e faz a apropriação indevida dos recursos obtidos pela criança por meio de suas habilidades. O texto diz que a gestão deve ser responsável e com foco na formação e bem-estar da criança ou adolescente. Além disso, os pais deverão seguir um protocolo de prestação de contas com legalidade e transparência a cada anos. Caso a justiça observe a conduta abusiva dos pais, o juiz pode limitar o acesso aos recursos financeiros do menor de idade, criar uma reserva especial ou solicitar uma auditoria.

O projeto foi encaminhado para o Senado, que deverá fazer a análise e aprovar. Caso seja aprovado, o projeto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Larissa Manoela cuida da própria carreira

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao comentar sobre a sua decisão de falar publicamente sobre o desentendimento com os pais em 2023. Na época, eles cortaram os laços quando a artista quis tomar as rédeas de sua carreira e sua vida financeira. Agora, ela contou que não tem arrependimentos sobre as decisões que tomou no passado.

"Tudo acontece porque tem que acontecer. Não se deve olhar pra trás e sentir que se arrependeu. O passado já foi, vive-se o presente e o futuro, e os caminhos para percorrer. A vida é uma só, e só temos o agora para se se entregar de corpo alma. Gosto de sair da minha zona de conforto e tenho muitos objetivos a atingir", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

Então, Larissa refletiu sobre como é cuidar da própria carreira. "Isso foi algo que sempre almejei, que queria ter na vida. E gerir a própria carreira é desafiador, difícil demais. Às vezes, não tenho certeza das escolhas. Preciso pensar nos caminhos, nas mudanças de rota, de planejamento, não é fácil estar nesse 'por trás das câmeras'. Mas sempre busco a minha melhor versão", afirmou.

