Na manhã desta segunda-feira, 9, a cantora Kelly Key usou suas redes sociais para compartilhar um momento pessoal. Ela desabafou sobre seu diagnóstico de psoríase, uma doença autoimune que causa manchas avermelhadas na pele.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o momento em que aplicou a terceira dose de seu imunológico para a doença. "Viver com uma doença autoimune como a psoríase pode ser desafiador, eu sei... sinto na pele! Mas, durante esse processo, aprendi que sou muito mais forte do que qualquer adversidade".

"Aprendi a ver minha psoríase não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de me conhecer melhor, de me cuidar profundamente e de me valorizar a cada pequena vitória - além de compartilhar com vocês a vida real, que vai muito além de lindas fotos no feed", complementou.

"Sei que há dias difíceis, mas também sei que a vida é feita de altos e baixos, e a forma como escolhemos lidar com cada momento é o que faz a diferença. Acredite em sua resiliência, cuide do seu corpo e da sua mente com carinho e paciência, e nunca se esqueça de que você não está sozinho nesta jornada", relatou.

"Seu valor não está na aparência, mas na força que você demonstra a cada passo. Lembre-se sempre: nossa pele pode ser sensível, mas nossa alma é inabalável", concluiu.

Kelly Key (Reprodução/Instagram)

Ana Clara Lima fala sobre psoríase

Recentemente, a apresentadora Ana Clara Lima contou que descobriu três novas lesões nos últimos meses, que podem ter sido causadas por conta de estresse. E disse que a doença costuma se manifestar em extremidades, como joelho, cotovelo, couro cabeludo e até no tecido que reveste os órgãos e alertou: "É perigoso, porque afeta o sistema imunológico". Veja o que ela disse.